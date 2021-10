Fien en Teun krijgen hun eigen Winterdorp op Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND • Van 12 november tot en met 9 januari 2022 zal een deel van Vakantiepark Molenwaard worden omgetoverd tot een heus winterparadijs. Samen met het favoriete boertje en boerinnetje, Fien en Teun, kunnen alle bezoekers van het Fien & Teun Winterdorp genieten van al het leuks wat een Hollandse winter te bieden heeft.

In de periode dat het Fien & Teun Winterdorp geopend is kan er alle dagen geschaatst worden op een 200 vierkante meter grote schaatsbaan van écht ijs. Daarnaast is oer-Hollandse koek-en-zopie te verkrijgen, zoals warme chocolademelk, soep en een broodje boerenrookworst of gehaktbal.

Om er een echt winterfestijn van te maken, zullen bij het Fien & Teun Winterdorp ook activiteiten worden georganiseerd. Zo zal Sinterklaas verschillende dagen op bezoek komen en kan je Fien en Teun hier natuurlijk ook ontmoeten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om hier schaatskinderfeestjes te vieren.

Het Fien & Teun Winterdorp is toegankelijk voor iedereen en kosten bedragen 7,50 per persoon. Gasten die verblijven op Vakantiepark Molenwaard of Abonnementhouders van Avonturenboerderij Molenwaard kunnen kosteloos het Winterdorp bezoeken. Wanneer een bezoek aan het Fien & Teun Winterdorp wordt gecombineerd met een diner bij Gasterij Molenwaard, dan wordt na 17.00 uur het aankoopbedrag van de tickets verrekend op de rekening.

Het Fien & Teun Winterdorp is binnenkort te vinden op Vakantiepark Molenwaard. Alle informatie over wat er te beleven is bij het Fien & Teun Winterdorp en de mogelijkheid om tickets te kopen is te vinden op www.fienenteun.nl/winterdorp.