Ook weer meer coronabesmettingen in Zuid-Holland Zuid

REGIO • Waar de landelijke cijfers van de besmettingen met corona weer een opgaande lijn laten zien, worden er ook meer positieve testen gemeld in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Landelijk werden er op dinsdag 12 oktober 2914 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2547). In de gehele regio Zuid-Holland Zuid waren er op 12 oktober 99 gemelde positieve testen. Dat is meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (73).

In de gemeente Molenlanden werden op dinsdag 12 oktober 19 positief geteste mensen gemeld. Ook hier is het aantal van de dag hoger dan het gemiddelde van 9 van de afgelopen zeven dagen. Het aantal ziekenhuisopnamen in Molenlanden valt vooralsnog mee. Op 5 oktober werd de laatste ziekenhuisopname in verband met corona gemeld.

Ook in enkele regiogemeenten zijn toenames te zien van het aantal coronabesmettingen, zoals in Alblasserdam en Vijfheerenlanden. In Papendrecht en Sliedrecht zijn daarentegen juist weer lichte dalingen waarneembaar.