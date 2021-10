Molenlanden maakt nominaties voor Duurzaamheidsprijs bekend

MOLENLANDEN • De genomineerden van de eerste Duurzaamheidsprijs Molenlanden zijn bekend. Er kan tot 1 november gestemd worden door alle Molenlanders via de website van de gemeente.

In totaal dienden 28 duurzame (be)denkers of doeners in Molenlanden hun initiatief in bij de jury. Na het stemmen door het publiek, worden in november de prijzen uitgereikt, waarbij de deelnemers per categorie kans maken op een geldprijs van 1000 euro.

Genomineerde kanshebbers

De jury heeft alle inzendingen beoordeeld en heeft voor de categorieën burgerinitiatieven/non-profit en ondernemers drie initiatieven genomineerd. Op de website www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden is meer informatie te vinden per initiatief en stellen zij zich voor in een filmpje.

In de categorie ondernemers doen mee:

• ‘Pluktuin in Nieuw-Lekkerland’ van Erik en Mirjam van der Velden, beheerders van pluktuinveld in Nieuw-Lekkerland.

• ‘(Z)Ondernemers Molenaarsgraaf’ van Edwin van Ham van Montapacking in Molenaarsgraaf.

• ‘De Gespreide Herberg’ van Elco van den Berg.

In de categorie burgerinitiatieven/non-profit doen mee:

• ‘Biobased bouwen’ van Henkjan den Braven en Arwen van Tuijl uit Goudriaan.

• ‘IJzersterk voor het goede werk’ door Gerard Dunnink uit Giessenburg, mede namens de vrijwilligers.

• ‘Lekkerland schoon’ door Aad den Boer, namens ZAP-groep Lekkerland Schoon.

In de jury zitten vertegenwoordigers van Stichting Duurzaam Molenlanden, Verdraaid goed, Blauwzaam en Jong Molenlanden. Wethouder Teunis Jacob Slob namens de jury: “De vele inzendingen geven aan hoe divers en veelzijdig de initiatieven zijn die inwoners van Molenlanden nemen voor een duurzame toekomst. Wat opvalt, is dat ze allemaal het doel hebben om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van de verduurzaming. We geven ze met deze wedstrijd dan ook graag een podium, zodat anderen zich kunnen laten inspireren.”

Jeugd ontbreekt

Door het geringe aantal geldige aanmeldingen heeft de jury helaas moeten besluiten dat de categorie Jeugd tot en met 21 jaar op dit moment niet aan de stemming door de inwoners mee kan doen. De komende maanden wordt alle jeugd tot en met 21 jaar, vooral ook de jeugd op de basisscholen, opnieuw oproepen om mee te doen aan deze prijs. Uiteraard gaan de ingediende inzendingen automatisch mee in de aanmeldingen. Meer informatie volgt binnenkort.

Tot 1 november aanstaande kunnen alle Molenlanders stemmen op hun favoriete initiatief via de website www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden. Per categorie kan één keer gestemd worden. De bekendmaking van de winnaars en prijsuitreiking vinden in november plaats.