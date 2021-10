Politiek Molenlanden juicht uitbreiding Vakantiepark Molenwaard toe

HOORNAAR/OTTOLAND • De commissie Wonen, Werken & Verkeer van de gemeente Molenlanden is zeer te spreken over de geplande uitbreiding van Vakantiepark Molenwaard.

Voor de uitbreiding op het voormalige terrein van camping ‘De Put’ in Ottoland moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Tijdens de commissievergadering op dinsdagavond 12 oktober, die voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek werd afgewerkt in de raadzaal in Hoornaar, waren de partijen het unaniem met elkaar eens om het voorstel met daarin het vaststellen van het bestemmingsplan als hamerstuk naar de gemeenteraad te sturen. Meerdere fracties gaven aan enthousiast te zijn over het lokale ondernemerschap.

De uitbreiding moet zorgen voor verbreding van het recreatief aanbod binnen de gemeente. De nieuwe plannen bestaan uit het plaatsen van 48 nieuwe recreatie-eenheden, zoals recreatiewoningen, groepsaccommodaties en standplaatsen voor kampeerders. Daarnaast moeten er tien drijvende bouwwerken komen in de vorm van recreatiewoningen en horeca-terrassen op de zwemvijver in het midden van het park, en zal er ruimte zijn voor recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur en fiets- en kanoverhuur.

Tweede fase

De Van Hoorne Groep, die ook verantwoordelijk is voor themapark ‘Avonturenboerderij Molenwaard’ in Groot-Ammers, kocht de locatie aan de Bloklandsekade in Ottoland in 2020 met het plan om het ‘Vakantiepark Molenwaard’ op te richten. Het park opende haar deuren in mei van dit jaar.

De eerste fase van het Vakantiepark Molenwaard is inmiddels gerealiseerd. In deze periode zijn in totaal 132 recreatie-eenheden geplaatst, onder andere in de vorm van chalets, stacaravans en safaritenten. De tweede fase vindt plaats in de noordwesthoek van het park. Het nieuwe bestemmingsplan moet de uitwerking hiervan mogelijk maken.

Een daadwerkelijk besluit over het bestemmingsplan zal worden genomen tijdens de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 26 oktober.

Eerder nam de gemeenteraad al een raadsvoorstel over van de commissie, toen met betrekking tot de uitbreiding van Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers.