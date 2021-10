Stichting Welzijn Molenlanden zoekt vrijwilligers voor huisbezoeken bij ouderen

MOLENLANDEN • Voor de periode januari tot en met maart 2022 zoekt Stichting Welzijn Molenlanden vrijwilligers die in Giessenburg, Bleskensgraaf en/of Streefkerk huisbezoeken aan ouderen willen afleggen.

De gemeente Molenlanden en Stichting Welzijn Molenlanden vinden het belangrijk om te weten hoe het gaat met de inwoners van 80 jaar en ouder. Daarom brengen vrijwilligers een huisbezoek bij deze inwoners. Tijdens deze bezoeken worden verschillende onderwerpen besproken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Elk jaar worden inwoners van 80 jaar en ouder uit verschillende kernen thuis bezocht. Tijdens deze bezoeken worden verschillende onderwerpen besproken. Doel van de gesprekken is om inwoners handvatten te geven om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast levert het de gemeente en welzijn informatie op over wat inwoners hiervoor nodig hebben, zodat daarop ingespeeld kan worden

Van januari tot maart 2022 gaan de vrijwilligers inwoners van Giessenburg, Bleskensgraaf en Streefkerk bezoeken. Men is op zoek naar vrijwilligers die in deze kernen de huisbezoeken willen afleggen. De vrijwilliger hoeft niet in deze kernen te wonen. De huisbezoeken worden gecoördineerd door Stichting Welzijn Molenlanden in samenwerking met de L. & N. Smit’s Stichting, de Seniorenraad en de Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (VHG).

Een vrijwilliger legt in de periode van drie maanden minimaal zes huisbezoeken af. Aan de hand van een speciaal samengesteld boekje worden met de inwoners verschillende onderwerpen besproken, waaronder wonen, welzijn en veiligheid. Daarnaast heeft een vrijwilliger een signalerende rol, waarbij hij of zij op een uitnodigende wijze de inwoner helpen om problemen aan te geven. Voor dat een vrijwilliger een huisbezoek aflegt, krijgt hij of zij eerst een training.

Voor meer informatie of aanmelding: info@welzijnmolenlanden.nl of via 085-0066089.