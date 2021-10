Dameskoor Con Discrezione uit Arkel viert 40-jarig jubileum

ARKEL • Op maandag 11 oktober vierden de dames van Con Discrezione hun 40-jarig jubileum.

Een concert geven was door de coronaperikelen dit jaar niet aan de orde, want de dames zijn pas 6 september gestart met repeteren na ruim anderhalf jaar niet te hebben gezongen.

Maar het 40-jarig bestaan lieten de dames uiteraard niet zomaar aan hun neus voorbij gaan. Met elkaar hebben ze genoten van een voortreffelijk warm en koud buffet in MFC de Lingehof in Arkel, hun thuisbasis. Het feestje begon om 12.00 uur en eindigde rond 16.00 uur.

Uiteraard waren er jubilarissen: wel 7 stuks van 40 jaar en 1 van 25 jaar. Zij werden door voorzitster Ingrid Frenk gehuldigd met een bloemetje, een oorkonde en een zilveren kettinkje met een muzieknoot eraan.

Iedereen genoot daarna van een supergezellige middag, waar veel herinneringen en anekdotes naar boven kwamen. Vrolijk en voldaan gingen de dames naar huis om maandag weer te gaan repeteren voor het concert in 2022.

Dames uit de regio die graag zingen in een gezellig koor zijn welkom op de wekelijkse repetitie op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in MFC De Lingehof aan de Harpstraat 11 in Arkel.