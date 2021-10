Doe Mee Molenlanden: ‘Maak Lingehof in Arkel veiliger’

ARKEL • De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft aan het gemeentebestuur gevraagd om de veiligheid van dorpshuis de Lingehof in Arkel te onderzoeken en te verbeteren.

Met name de vluchtwegen vanaf de eerste verdieping zijn een punt van zorg voor Berend Buddingh’ van Doe Mee Molenlanden, die hierover vragen gesteld heeft aan het college van B&W.

De verdieping is slechts bereikbaar via een wenteltrap of lift. Bij calamiteiten is de lift buiten gebruik en blijft alleen de trap over om naar beneden te komen.

“Naar nu bekend is geworden gaat het Arkels Visserskoor vanwege het veiligheidsgevoel voortaan oefenen in een ruimte buiten Arkel en buiten de gemeente”, meldt Buddingh’. “Het formele standpunt van de brandweer mag zijn dat het gebouw aan de eisen voldoet, bij de gebruikers leeft echt een ander beeld en gevoel. Voor een dorpshuis, normaliter middelpunt binnen het sociale verkeer in een dorp, is dit vanzelfsprekend geen gewenste situatie.”

Al eerder werd bekend dat de eerste verdieping slecht bereikbaar is voor mindervaliden en dat de toegankelijkheid niet voldoet aan de eisen in het ook door Molenlanden uitgedragen Handvest van de Verenigde Naties.

Doe Mee Molenlanden wil weten wie verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van de vluchtroutes en hoe het gemeentebestuur denkt over de veiligheidsbeleving van de gebruikers van het dorpshuis.