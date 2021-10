Groep 5 Rehobothschool Groot-Ammers op bezoek bij transportbedrijf Alb. Swijnenburg

GROOT-AMMERS • Een enthousiaste groep 5 van de Rehobothschool in Groot-Ammers bezocht op dinsdag 5 oktober het transportbedrijf Alb. Swijnenburg aan de Polderweg in Ottoland. Dit gebeurde in het kader van de projectweken over beroepen.

Na een korte informatiefilm over het bedrijf een uitleg van de planner, mochten de kinderen zelf aan de slag. Een ritje op de heftruck en in de vrachtwagen en zelf hijsen met de autolaadkraan. Met een gevulde rugzak en ervaring in de logistieke sector vertrokken de kinderen weer naar school.