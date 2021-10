Wmo platforms Nieuw-Lekkerland en Liesveld onderzoeken tevredenheid over huishoudelijke ondersteuning

NIEUW-LEKKERLAND • De Wmo platforms Nieuw-Lekkerland en Liesveld organiseren een inloopavond p dinsdag 26 oktober over huishoudelijke ondersteuning.

De platforms zijn benieuwd naar ervaringen van aanvraag tot en met hulp in het huishouden, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen verblijft in een schoon en leefbaar huis. “Wij horen graag hoe tevreden dat u bent”, aldus de organisatoren. “Het lijkt zo vanzelfsprekend een schone keuken, badkamer, boodschappen doen, stofzuigen en de was ophangen. Maar soms lukt dat even niet of helemaal niet meer.” Dan kan men via het sociaal loket van de gemeente Molenlanden huishoudelijke ondersteuning aanvragen.

Waar de platforms nieuwsgierig naar zijn is hoe de intake verloopt, hoe tevreden iedereen is over de toegewezen uren en of iedereen voldoende keuzevrijheid heeft om de zorgaanbieder naar keuze te kiezen, maar ook de keuze voor zorg in natura of PGB. Ook wil men graag weten of de gemaakte afspraken met de zorgaanbieder ook nagekomen worden en hoe tevreden iedereen is over de huishoudelijke hulp. En hoe de vervanging geregeld is bij ziekte.

De Wmo platforms doen het onderzoek omdat er volgend jaar een nieuwe aanbesteding op de rol staat.

De avond wordt gehouden in ’t Waellant aan de Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Iedereen kan tussen 20.00 en 22.00 uur gewoon binnen lopen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de voorzitter Jan Simons van het platform via 06-34224298.