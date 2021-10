Korfballers Triade verliezen van Gemini

NIEUWPOORT • Het eerste team van korfbalvereniging Triade uit Nieuwpoort verloor zaterdag thuis van Gemini.

De laatste ontmoeting was de promotiewedstrijd naar de tweede klasse, ongeveer zes jaar terug, die Triade toen door middel van strafworpen wist te winnen. De groen-witten konden dit keer geen vuist maken.

De Nieuwpoortse korfballers, welliswaar op drie plekken gewijzigd door blessures, ziekte en afwezig, liepen vanaf minuut één achter de feiten aan. Er was geen antwoord op het vertragende anti-korfbal van Gemini. Triade kwam in de eerste helft niet verder dan twee goals.

Frustratie

Na een kleine opleving in de tweede helft kwam Triade nog terug, maar meer zat er niet in. Frustratie sloop in de ploeg wat leidde tot een gele kaart aan de kant van Triade. Ook met verschillende wissels, onder wie A-junior Job Brokking die zijn eerste minuten mocht maken, kon Triade het tij in de wedstrijd niet keren.

“Het was te slap van onze kant. Dit moet echt anders willen wij de eerste helft van het veldseizoen nog goed afsluiten,” aldus aanvoerder Menno den Hartog. Eindstand 9-12.