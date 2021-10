Mooi Wark zet tent op zijn kop bij feest Ammerse Piraten

GROOT-AMMERS • Het optreden van de band Mooi Wark was vrijdagavond één van de hoogtepunten van de eerste feestavond van de Ammerse Piraten.

In de grote tent bij sporthal De Reiger in Groot-Ammers gingen zo'n 1200 bezoekers uit hun dak. Naast Mooi Wark kwamen Beatcrooks en Poar n'neem op de planken. Het jaarlijkse evenement was al heel snel uitverkocht. Zaterdag staat de tweede feestavond op de planning.