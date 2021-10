Welkoop uit Giessenburg sponsort Buurtbus Binnen-Giessen

GIESSENBURG • Op dinsdag 5 oktober is bij de vestiging van Welkoop in Giessenburg vastgelegd dat deze firma de buurtbusvereniging de Binnen-Giessen zal sponsoren.

Welkoop is een landelijke winkelketen voor tuin- en dierbenodigdheden en is onder andere in Giessenburg gevestigd aan de Peursumseweg 25a.

De buurtbusvereniging onderhoudt de buslijnen 706 en 707, die respectievelijk rijden tussen Gorinchem, Schelluinen en Giessenburg en aansluitend tussen Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessendam en Boven-Hardinxveld.

Tijdens werkdagen kan men elk uur de twee bussen tussen 07.00 en 18:30 uur voorbij zien rijden met de reclame van Welkoop op de portieren.

Chauffeurs zijn nog nodig en kunnen zich aanmelden via info@buurtbusdebinnengiessen.nl.