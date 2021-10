Molenlanden gaat door met acties voor inwoners om energie te besparen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat het komende jaar verder met het aanbieden van maatregelen en middelen aan inwoners om energie te besparen.

Iedereen kan volgens de gemeente energie besparen. Door de aanschaf van LED verlichting of zonnepanelen of het beter isoleren van je huis. Daarmee vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, het verlaagt de woonlasten en verhoogt het wooncomfort. De gemeente organiseerde afgelopen jaar met succes diverse activiteiten voor huiseigenaren om energie te besparen en gaat daar het komende jaar dus mee door, aangevuld met acties voor sociale en particuliere huurders en eigenaren van boerderijen en monumenten.

Wethouder Duurzaamheid Teunis Jacob Slob: “Met extra geld van het Rijk gaan we aankomend jaar nog meer inwoners motiveren en hopelijk enthousiast maken voor energiebesparing in en om hun woning. De energie die je nu niet gebruikt, hoef je later ook niet meer op te wekken. Als we de vraag naar energie verminderen, zetten we een grote stap om woningen aardgasvrij en energiezuiniger te maken”.

Mooie resultaten

Het afgelopen jaar hebben bijna 4000 woningeigenaren deelgenomen aan één of meer energiebesparende acties. Zo zijn 3668 waardebonnen ter waarde van 45 euro aangevraagd , waarmee gratis energiebesparende producten zijn gekocht. Meer dan 240 inwoners hebben een online huisscan ingevuld, zijn ruim 100 gratis (online) wooncoachgesprekken gevoerd, hebben 264 inwoners een gratis warmtescanfoto van de woongevel laten maken, en hebben 308 woningeigenaren deelgenomen aan de inkoopactie voor isolatie van het Regionaal Energieloket (REL).

Wethouder Slob: “Het Regionaal Energieloket heeft voor ons berekend dat door de acties en activiteiten in totaal 815 ton minder CO2 per jaar wordt uitgestoten. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van meer dan 530 huishoudens per jaar. Dat is natuurlijk een geweldig resultaat.”

Goed voorbeeld

Ter beloning van het goede voorbeeld, konden inwoners die een waardebon hadden verzilverd, meedoen aan een winactie. Onder hen werden drie Waka Waka zonnepanelen verloot. De gelukkige winnaars Ad en Henriëtte van Tiggelen uit Groot-Ammers, de heer C. van de Stelt uit Bleskensgraaf en Gemma van Rees uit Ottoland ontvingen de prijs op donderdag 7 oktober.

Winnares Gemma woont in een jaren tachtig-woning in Ottoland: “In juni hebben we zonnepanelen op ons dak geplaatst. Maar we willen ook energie besparen. Daarom hebben we met de bon LED lampen aangeschaft en zijn we van plan om ook andere dingen te gaan doen om nog meer energie te besparen. Zeker nu de prijs van met name gas zo sterk stijgt.”

Acties voor huurders

Ook huurders worden gestimuleerd en ondersteund bij het energiezuinig maken van de woning. Hiervoor komt een campagne waarbij de gemeente, de woningcorporaties Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen en Kleurrijk Wonen en de huurdersorganisaties gaan samenwerken. Begin november 2021 is hierover meer bekend. Huurders (zowel sociale als particuliere huur) hebben in ieder geval ook de mogelijkheid om een bon van 45 euro aan te vragen voor het aanschaffen van kleinschalige energiebesparende maatregelen en om een gratis adviesgesprek aan te vragen met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen.

Duurzame Boerderij- en Monumentenroute

Het verduurzamen van monumenten en woonboerderijen vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Welke maatregelen zijn het beste voor het pand, wat is wel en niet toegestaan en welke financiële mogelijkheden zijn er? Om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun panden, wordt er in samenwerking met Stichting Boerderij en Erf en de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard een Duurzame Boerderij- en Monumentenroute georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen op 30 oktober en 6 november op bezoek bij panden die al (deels) zijn verduurzaamd. Deze dagen vallen samen met de Open Dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route, waar gemeente Molenlanden voor het eerst aan deelneemt. Aansluitend wordt in het eerste kwartaal 2022 een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd voor deze doelgroep.

Acties voor woningeigenaren

Voor woningeigenaren is er komend jaar weer voldoende aanbod om aan de slag te gaan. Nieuw is dat de waardebon ook bij lokale bouwmarkten kan worden ingeleverd. Verder kan men weer gratis een adviesgesprek aanvragen met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen, komen er collectieve inkoopacties voor glas, spouwmuur- en vloer/bodemisolatie en organiseert de gemeente Online energiecafés en het Regionaal Energieloket twee webinars op 2 november en 30 november.

Wethouder Slob: “Tot en met juli 2022 staat de kalender vol met allerlei goede en nuttige acties, waarmee we onze inwoners een steuntje in de rug geven om actief aan energiebesparing te gaan doen. Houdt regelmatig onze communicatieberichten in de krant en website in de gaten, waarin we de acties en activiteiten onder de aandacht brengen.”