Team 135 uit Goudriaan beleeft geslaagd weerzien met de Roparun

GOUDRIAAN • Roparun team 135 uit Goudriaan heeft afgelopen weekend met succes deelgenomen aan de 30e editie van de Roparun. Het team voltooide in estafettevorm een ronde van ruim 300 kilometer met start en finish op het Megalandterrein in het Limburgse Landgraaf.

Het was voor het team een fijn weerzien met het evenement waar ze sinds 2010 aan deelnemen. Ramona Heikoop (Loper): “Vanaf het moment dat we in Landgraaf aankwamen viel alles direct weer op zijn plaats. We hadden het echt gemist. De sfeer en saamhorigheid tijdens dit weekend is ronduit uniek.”

Ondanks de verkorte route was het toch geen makkelijke opgave. Fietser Eline den Braven: “De weersomstandigheden zaten helaas niet altijd mee. De wind en regen maakten het, samen met het heuvelachtige landschap, een hele uitdaging. Op de lastige momenten moet je het dan echt als team doen. Dat hebben we denk ik uitstekend gedaan. Het geeft samen met de mooie opbrengst heel veel voldoening.”

Chauffeur Harry van Barneveld: “Dankzij diverse acties en heel veel giften van personen en bedrijven uit onze regio hebben wij een bedrag kunnen doneren van iets meer dan 25.000 euro. Eerder dit jaar hebben wij ook 8800 euro aan Stichting Hospice Gorinchem kunnen doneren. Een dergelijk hoog bedrag is heel bijzonder in zo’n moeilijke coronaperiode. Het geeft wel aan dat het draagvlak voor ons doel enorm is in de regio. Daar zijn we zeer dankbaar voor.”

De Roparun 2021 heeft in totaal een bedrag opgebracht van 2.030.030 euro. Dit bedrag biedt Stichting Roparun de kans om weer veel projecten te ondersteunen in de palliatieve zorg voor mensen met kanker.

Team 135 Goudriaan zal ook deelnemen aan de Roparun van 2022, die hopelijk plaats zal vinden op 4, 5 en 6 juni 2022. Meer info over het team is terug te vinden op www.roparungoudriaan.nl.