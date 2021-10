Veel kinderen groep 7 en 8 bij School in bedrijf op Lyceum Oudehoven

GORINCHEM • Op woensdagmiddag 6 oktober ontving Lyceum Oudehoven aan de Hoefslag in Gorinchem veel bezoekers die het leuk vonden om de school te bekijken tijdens een normale schooldag.

Het was mogelijk om zelf rond te lopen, maar er waren ook 20 enthousiaste leerlingen die rondleidingen verzorgden.

Kinderen uit groep 7 en 8 konden lokalen in waar op dat moment reguliere lessen werden gegeven en zo even proeven van het sfeertje dat er heerst op Lyceum Oudehoven tijdens een gewone woensdagmiddag.

Op woensdag 27 oktober biedt de school nogmaals de mogelijkheid om op deze manier langs te komen voor een bezoek. De school biedt ook dan een realistisch kijkje achter de schermen, want men kan dan tussen 13.00 uur en 15.30 uur gewoon met een kind naar binnen lopen bij de lessen die op dat moment plaatsvinden in het gebouw.

Dit is dus anders dan een open dag, waarop scholen hun best doen zich van hun beste kant te laten zien en ook anders dan de doemiddagen, met lessen die speciaal zijn ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens de School in bedrijf laat Lyceum Oudehoven zien hoe het er iedere dag aan toe gaat en is het mogelijk om lessen van allerlei vakken en op alle niveaus bij te wonen.