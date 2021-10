Online voorlichtingsbijeenkomst over behandelprogramma Hersenz

REGIO • Voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) in de chronische fase verzorgt de Gemiva-SVG Groep op maandagmiddag 18 oktober een online informatiebijeenkomst over behandelprogramma Hersenz.

Niet-aangeboren hersenletsel heeft een enorme impact op het leven van de getroffene en zijn/haar naasten. Van het ene op het andere moment, door bijvoorbeeld een beroerte of ernstig ongeluk, staat je leven op zijn kop. Hoe pak je na je revalidatie de draad weer op? Behandelprogramma Hersenz kan daarbij helpen.

Tijdens de bijeenkomst geeft een behandelaar uitleg over het behandelprogramma. Een ervaringsdeskundige vertelt wat de behandeling voor zijn of haar leven heeft betekend. Er is ruimte voor vragen. De online bijeenkomst duurt een uur. Aanmelden kan via www.hersenz.nl (knop Informatiebijeenkomsten). Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je per mail een link naar de online bijeenkomst. Kun je niet op 18 oktober of is de bijeenkomst vol? Meld je dan aan voor één van de andere online bijeenkomsten op de site. Iedere twee weken verzorgt een andere Hersenz-aanbieder een bijeenkomst. Het programma is inhoudelijk hetzelfde.

Het programma bestaat uit zogeheten bouwstenen en persoonlijke behandeldoelen. Mensen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen. De behandeling is gericht op verbetering van kwaliteit van leven en kan 6 maanden tot 2 jaar duren.

De behandelaars van Hersenz komen ook thuis. Dat doen ze net zo vaak als nodig is om de deelnemer het geleerde te laten toepassen in het dagelijks leven. En om naasten te ondersteunen.

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan via de website van Hersenz: www.hersenz.nl/bezoek-een-van-onze-informatiebijeenkomsten.