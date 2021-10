Rivas wijkverpleging installeert 100e automatische medicijnendispenser

GORINCHEM/ALBLASSERDAM • Mevrouw Trevisan-Niemantsverdriet uit Alblasserdam nam afgelopen week als 100e cliënt van Rivas wijkverpleging de Medido in gebruik.

Deze automatische medicijnendispenser is een eenvoudig hulpmiddel om op tijd de juiste medicatie in de juiste hoeveelheid in te nemen.

“Sommige cliënten vinden het lastig om te onthouden welke medicatie ze moeten slikken, in welke doses en op welk moment. Zeker als het om meerdere medicijnen gaat”, zegt projectmedewerker Thomas van Sinderen. Hij is bij Rivas één van de drijvende krachten achter de uitrol van deze slimme thuiszorgoplossing.

“De dagelijkse bezoeken van onze wijkverpleging om de medicatiezorg te begeleiden, kunnen in veel gevallen worden vervangen door de inzet van de Medido.”

Klein kastje

Thomas: “De Medido is een klein, afgesloten kastje met daarin een rol met zakjes medicijnen. Het staat bij onze cliënten thuis en geeft steeds de juiste soort en hoeveelheid medicijnen af op de tijd die op het medicijnzakje staat. Met een geluidssignaal waarschuwt de Medido dat het tijd is om de medicijnen in te nemen. De cliënt drukt vervolgens op de OK-knop, waarna het zakje met de medicijnen opengesneden uit het apparaat komt. Na een korte instructie van ons, ervaren onze cliënten het als een gebruiksvriendelijk hulpmiddel.”

Zelfstandigheid behouden

Mevrouw Trevisan-Niemantsverdriet is blij met haar nieuwe aanwinst in huis: “Ik heb er vertrouwen in dat ik dankzij de Medido zonder hulp mijn medicijnen in kan nemen. De wijkverpleegkundige komt ongeveer eens in de twee weken langs om de medicijnen in te laden én te bespreken hoe het met mijn zorg gaat. Ik vind het fijn dat ik zo mijn zelfstandigheid behoud.”

Rivas wijkverpleging biedt haar cliënten met de inzet van dit soort innovaties niet alleen de praktische hulpmiddelen, maar zorgt ook voor goede begeleiding en vertrouwen. Hierdoor kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen. De zorg kampt bovendien met een groeiend personeelstekort. Door slimme oplossingen zoals de Medido in te zetten, worden waardevolle zorghanden vrijgemaakt voor de momenten en plekken waar ze echt niet te vervangen zijn.