Fedde Linneweever wordt eerste kinderburgemeester van Molenlanden

MOLENLANDEN • Fedde Linneweever uit Groot-Ammers wordt de eerste kinderburgemeester van Molenlanden. De jury heeft hem op 6 oktober voorgedragen voor benoeming, na met vier kinderen sollicitatiegesprekken te hebben gevoerd.

De juryleden Theo Segers (burgemeester), Lizanne Lanser (wethouder jeugd), Wietse Blok (raadslid) en Nicolette van der Weide (directeur O2A5) zijn het erover eens dat er met Fedde een kinderburgemeester komt die zich vol enthousiasme zal inzetten voor Molenlanden en in het bijzonder de kinderen uit Molenlanden.

Benoeming

Op 26 oktober wordt de kinderburgemeester officieel benoemd door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering. De benoeming vindt om 19.30 uur plaats in de Spil te Bleskensgraaf. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de installatie van de kinderburgemeester mee te maken. De jury zal de keuze voor de eerste kinderburgemeester op dat moment toelichten.

Meedenken

De twaalf kinderen die ook hebben gesolliciteerd, is gevraagd of zij op een andere manier willen meedenken over onderwerpen die interessant zijn voor kinderen. Samen met hen wordt bekeken hoe zij het beste betrokken kunnen worden.

Kids op de Kaart

Het benoemen van een kinderburgemeester maakt deel uit van het project ‘Kids op de Kaart’. Dit project heeft als doel kinderen uit de gemeente Molenlanden op een laagdrempelige manier te betrekken bij de maatschappij, de gemeente en de politiek. Kinderen hebben dikwijls creatieve ideeën en oplossingen voor hun omgeving en grotere vraagstukken. Met het project ‘Kids op de Kaart’ wil de gemeente de betrokkenheid van kinderen stimuleren.