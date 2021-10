Gospelkoor His Voice uit Alblasserdam bestaat 25 jaar

ALBLASSERDAM • Gospelkoor His Voice uit Alblasserdam viert haar 25-jarig bestaan. Dankbaar kan het koor terug kijken op 25 mooie muzikale jaren.

Destijds was het koor onder leiding van Martin de Jong opgericht voor 35-plussers. Er was in die tijd enorm vraag naar een christelijk koor voor deze leeftijdscategorie. Dat bleek ook wel, want hoe bijzonder was het dat binnen een maand het koor 100 leden telde, afkomstig uit de gehele regio. Jarenlang is er nog een wachtlijst gehanteerd.

Versterking

En nog steeds telt het koor rond de 80 leden. Inmiddels is het koor voor alle leeftijden en nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Vooral de mannen kunnen wel versterking gebruiken.

In 2010 heeft het koor in dirigent Jaco Mulder een enthousiaste opvolger van Martin de Jong gevonden om met beleving het evangelie uit te dragen en te zingen tot Gods eer. Naast eigen concerten verleent His Voice regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten, evangelisatiediensten en aan bijvoorbeeld huwelijksdiensten. Ook een optreden in een verzorgingstehuis behoort tot de mogelijkheden.

Nederland Zingt

Het koor heeft diverse malen meegewerkt aan het EO-programma Nederland Zingt, heeft meerdere cd’s uitgebracht. In 2015 heeft het koor meegewerkt aan een musicalproject en in 2019 heeft het koor een bijzonder muzikaal stuk ten gehore gebracht rondom Pasen. Dit project was helemaal vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands en is een prachtige concertreeks geworden.

Door corona werd alles even anders. De repetities lagen stil en de concerten werden keer op keer verplaatst, dan wel volledig afgezegd. Toch bleef het koor verbonden met elkaar. Via allerlei filmpjes die het bestuur maakte werden de leden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en het lief en leed binnen het koor. Ook werden er live streams georganiseerd en kon het koor meedenken door middel van enquêtes en e-mails die werden verstuurd.

Getuigen

Dirigent Jaco Mulder heeft in deze periode een prachtig nummer geschreven: ‘Laat het licht van Jezus zien’. Allemaal apart thuis ingezongen en tot één mooi gezamenlijk nummer samengevoegd. De leden vonden het fijn om dit nummer in te zingen en medewerking hieraan te verlenen. “Ook op deze manier brengen we de boodschap en getuigen wij van Gods licht. Wat prachtig aansloot op de ‘Geef Licht’-actie die in Alblasserdam georganiseerd was”, redeneerden de leden.

Gelukkig mag Gospelkoor His Voice weer repeteren en doet dat iedere maandagavond in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam van 20.00 tot 21.30 uur (straks als er weer een pauze is tot 22.00 uur). Natuurlijk wordt er serieus gerepeteerd, maar gezelligheid, saamhorigheid en betrokkenheid is wel kenmerkend voor het koor. Op maandagavond 11 oktober is er een open repetitieavond om vrijblijvend kennis te komen maken met het koor.

Afgelopen maandag 4 oktober heeft Gospelkoor His Voice haar 25-jarig jubileum gevierd met de leden. In het bijzonder zijn er die avond een aantal leden in het zonnetje gezet die al 25 jaar lid zijn van het koor. Zij hebben een mooi aandenken gekregen aan de jaren dat zij lid zijn geweest. Om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten hoopt het koor in juni 2022 een boottocht te houden.