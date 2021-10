Heel Bles Bakt: bakwedstrijd voor kinderen en jongeren uit Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Jong Molenlanden organiseert een bakwedstrijd voor kinderen en jongeren uit Bleskensgraaf.

Op woensdag 20 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen zij met hun beste taart, koekjes, of muffinsbakken naar De Spil komen, waar een jury de baksels zal proeven en beoordelen. Opgeven kan via info@jongmolenlanden.nl. Deelname is gratis.

Er zijn drie leeftijdscategorieën: een groep voor kinderen van zes tot negen jaar, een groep voor kinderen van tien tot veertien jaar en een groep voor jongeren van vijftien tot achttien jaar.