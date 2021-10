Een UTP kabel die zorgt voor sneller internet

Om de internetsnelheid bij jou thuis te stabiliseren en te versnellen, vul je je draadloos internet aan met een UTP kabel. Om er zeker van te zijn dat je bij het streamen van films of tijdens een online vergadering geen haperingen krijgt, kun je met een UTP kabel je internetverbinding versterken.

Lees in deze blog over welke UTP kabel je bestelt om het internet in jouw huis aan te pakken. Met een paar eenvoudige aanpassingen zorg je ervoor dat sneller en beter internet in huis hebt.

Bepaal de juiste UTP kabel voor in jouw huis

Niet iedere UTP kabel is hetzelfde, dus afhankelijk van de ruimte die je hebt in huis, de afstand tussen de te verbinden apparaten en de intensiteit van het internetgebruik koop je een kabel die het internet optimaliseert. Gebruik je je laptop bijvoorbeeld alleen maar om dingen op te zoeken op het web of heb je je laptop nodig voor je werk waarbij ingewikkelde programma’s ingeschakeld zijn? En hoeveel apparaten in huis maken tegelijkertijd verbinding met het internet? Dergelijke factoren spelen een rol in de werking van het internet en een draadloze verbinding kan slechter werken naarmate meer gestreamd en gedownload wordt.

Een simpele connectie door de UTP kabel kan de verbinding in no time versterken en bovendien voorkomen dat die uitvalt. Zo kun je al je apparatuur in online in werking zetten en diverse werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren. Welke netwerkkabel je nodig hebt voor de optimale internetverbinding in jouw huis hoef je alleen maar te achterhalen hoe de omstandigheden in je huis zijn en welke internetsnelheden van toepassing zijn in jouw buurt. Hieronder vind je de verschillende categorieën UTP kabels waarmee diverse internetsnelheden en downloadsnelheden worden bereikt:

• Cat5e met een snelheid van 1 gigabit (GB) en een bandbreedte van 100 megahertz

• Cat6 met een snelheid van 1 GB en een bandbreedte van 250 mHz

• Cat6a met een snelheid van 10 GB en een bandbreedte van 500 mHz

• Cat7 met een snelheid van 10 GB en een bandbreedte van 1500 mHz

• Cat8 met een snelheid van 40 GB en een bandbreedte van 2000 mHz

Eigenhandig een UTP kabel maken?

Houd je ervan om zelf te puzzelen met verschillende soorten kabels en vind je het leuk om te onderzoeken waar alle signalen vandaan komen en heen gaan? Niet alleen de computer haal je graag uit elkaar om de verschillende onderdelen te ontdekken en te herstellen, ook ander apparatuur is regelmatig object van onderzoek in jouw projecten. Dus waarom zou je dan niet zelf je UTP kabels maken? Een ingewikkelde, maar uitdagende klus waarbij je de stappenplan van netwerkkabels.eu/nl kunt volgen. Zo leer je niet alleen hoe de UTP kabel technisch in elkaar zit, je bent ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het internet. Dus heb je een UTP kabel in elkaar gezet en is je internet sneller dan ooit tevoren, dan kun je jezelf een schouderklop geven. En is de snelheid nog niet helemaal waar die moet wezen? Dan weet je in ieder geval wat je moet aanpassen om de verbinding te verbeteren.