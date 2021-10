Rijkswaterstaat heeft groot onderhoud N3 afgerond

PAPENDRECHT • Op donderdagochtend 7 oktober is na ruim een jaar groot onderhoud de N3 weer tiptop in orde en volledig beschikbaar voor het verkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De weg verkeerde in slechte staat. Daarom is over het hele 10 kilometer lange traject het asfalt en de fundering onder het asfalt vernieuwd. Ook andere onderdelen van de weg zijn vervangen, zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. De afgelopen drie nachten van 4 tot en met 6 oktober zijn gebruikt om de laatste wegversmalling tussen de A15 en de Merwedestraat te verwijderen. Het groot onderhoud aan de N3 is hiermee op een aantal afrondende werkzaamheden na gereed.

Resultaat mag er zijn

Kees de Ruijter, wethouder gemeente Papendrecht: “Het is mooi dat het groot onderhoud aan de N3 zo goed als klaar is. Het resultaat mag er zijn; de weg is opnieuw ingericht met oog voor duurzaamheid onder andere door hergebruik van materiaal en energiezuinige verlichting. Deze belangrijke weg door de Drechtsteden is nu veiliger, biedt meer comfort en vergroot de bereikbaarheid van de Drechtsteden en van Papendrecht.”

Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht: “Het is heel fijn dat de N3 nu zo goed als klaar is. Er is vrijwel geen Dordtenaar die niet iets van de werkzaamheden heeft gemerkt. Langere reistijden, drukte in de stad. We hebben als stad door heel wat zure appels heen moeten bijten en het geduld van Dordtenaren is soms op de proef gesteld. Maar na het zuur komt het zoet: de N3 is weer spik en span en kan weer heel wat jaren mee. En het werk heeft nog een voordeel opgeleverd. Veel mensen hebben door de afsluitingen andere vervoersmiddelen ontdekt, zoals de fiets en het OV, of zijn op andere tijden gaan reizen. Ik hoop vooral ook dat zij dat volhouden.”

Veel impact

Bart Keunen, districtshoofd Rijkswaterstaat: “De N3 was hard toe aan een grote opknapbeurt, maar dat heeft wel veel impact gehad op de weggebruikers. Ik ben trots op het duurzame eindresultaat, op de mannen en vrouwen van aannemer Boskalis en ons eigen team en op de goede samenwerking met alle partners in de omgeving om de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Boskalis die in opdracht van Rijkswaterstaat ook de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16 heeft aangepakt. De aannemer kreeg de opdracht om een zo veilig mogelijke en duurzame uitvoering te realiseren, waarbij de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk blijft. Dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers en samenwerking met alle betrokken partners is het gelukt om invulling te geven aan deze enorm uitdagende opgave.

Laatste restpunten

Eind oktober/begin november zal de N3 ter hoogte van de Wantijbrug nog twee lange weekenden in één richting afgesloten zijn in verband met afrondende werkzaamheden.