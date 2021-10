Nieuw gemeentehuis Vijfheerenlanden komt in Leerdam

MEERKERK • Gemeente Vijfheerenlanden gaat het bestaande gemeentehuis op het Reilinghplein in Leerdam verbouwen tot het nieuwe gemeentehuis voor de fusiegemeente.

Een motie van CDA, SGP en VHL Lokaal daarover werd gisteravond met 17-12 aangenomen. Het voorstel van B&W om – op een nog onbekende locatie – een nieuw gemeentehuis te bouwen werd daarmee verworpen.

Goedkoper

De drie grootste fracties uit de raad voelden weinig voor nieuwbouw. “Het onderzoek wijst uit dat nieuwbouw én verbouwing beide goede opties zijn. Verbouwing van het stadskantoor in Leerdam pakt zes miljoen goedkoper uit.”

“Het is niet duidelijk waarom het college toch voor nieuwbouw is. Eerder zei de burgemeester te kiezen voor een mooi, nieuw en duurzaam gebouw. Maar ‘mooi’ en ‘nieuw’ waren geen kaders zijn”, zei CDA-er Marieke van der Spek.

Beeldvorming

“Denk ook om de beeldvorming. We hebben geen cent meer en gaan nu bijna 26 miljoen uitgeven voor een nieuw gemeentehuis. Dat blijft hangen bij de inwoners”, vond SGP-er Evert Geluk.

“Ik kreeg pijn in mijn buik van dit onderwerp. Natuurlijk willen ook wij een goed gemeentehuis. Maar wie moet dat betalen? Gelukkig is er een alternatief. Verbouwing van het Leerdamse stadskantoor komt bijna net zo goed uit de bus als nieuwbouw. Alleen zijn er dan minder valkuilen en risico’s.”

Onderzoek

CU, PvdA, VVD en D66 dienden op hun beurt een amendement in om onderzoek te doen naar mogelijke nieuwbouwlocaties en de kansen en risico’s van beide opties beter in beeld te brengen.

“Laten we even een stapje terug doen en iets meer tijd nemen. Dat kan ervoor zorgen dat er straks een breder vlak ontstaat in dit belangrijke dossier. Dat is er nu niet”, pleitte D66-woordvoerder Jaap Breur.

Twee gemeentehuizen

PvdA-er Joop van Montfoort kwam met het idee om twee gemeentehuizen in stand te houden: in Leerdam en Vianen. “Onze argumenten voor één gemeentehuis waren aanvankelijk dat de ambtenaren onder één dak moesten werken en er veel reistijd verloren gaat.”

“Door corona tellen die argumenten nu veel minder: de helft van de ambtenaren werkt thuis. De uitgangspunten van toen zijn veranderd.”

Omdat er onvoldoende steun was voor het PvdA-voorstel deze optie als derde variant te onderzoeken, diende Van Montfoort zijn amendement niet in.

Pleidooi

Burgemeester Sjors Fröhlich hield een warm pleidooi voor het collegevoorstel.

“Een nieuw gebouw kunnen we geheel inrichten naar onze wensen, ook waar het gaat om het werkplekconcept. We kunnen zo duurzaam mogelijk bouwen én de locatie van het stadskantoor in Leerdam kunnen we gebruiken voor andere wensen, bijvoorbeeld als nieuw onderkomen voor het Glasmuseum.”

Fröhlich had begrip voor het sentiment van de inwoners. “Ik word daar ook op aangesproken: we hebben Niemans achter de rug. We moeten zuinig zijn en niet zoveel geld uitgeven. Dat klopt. Maar door nieuwbouw gaan de exploitatielasten juist omlaag.”

CDA, SGP en VHL Lokaal hielden echter voet bij stuk, waarna de raadsmeerderheid koos voor herinrichting van het Leerdamse stadskantoor.

André Bijl