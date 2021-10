1 of misschien toch 2 gemeentehuizen in Vijfheerenlanden? Spannende vergadering op komst

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden staat vanavond een pittige vergadering te wachten. Raadsleden gaan discussiëren over de vraag of er een nieuw gemeentehuis moet komen of dat een van de drie huidige gemeentehuizen in de fusiegemeente wordt verbouwd. Terwijl de neuzen daarover niet dezelfde kant op staan, komt de PvdA ook nog eens met een nieuw idee: hou de locaties in Leerdam en Vianen allebei open. Een “interessante gedachte”, volgens andere partijen.

“Gaan we miljoenen uitgeven om alleen het personeel van de gemeente te verhuizen?”, vraagt PvdA-fractievoorzitter Joop van Montfoort zich hardop af. Een belangrijk argument voor Vijfheerenlanden om van drie naar één gemeentehuis te willen gaan, was altijd dat ambtenaren sinds de fusie veel heen en weer moeten reizen tussen de gebouwen in Leerdam, Vianen en Meerkerk.

Meer thuiswerken

“Dat argument valt nu weg”, vindt Van Montfoort. Hij wijst erop dat sinds de coronatijd veel mensen thuis zijn gaan werken en dat waarschijnlijk ook blijven doen. Waarom zou Vijfheerenlanden dan per se één gemeentehuis moeten hebben, vraagt hij zich af. “Vergaderen doen we toch digitaal. We zijn gewoon ingehaald door de tijd.”

Terwijl het er afgelopen week op leek dat een nipte meerderheid van de gemeenteraad zou gaan kiezen voor het verbouwen van het huidige gemeentehuis in Leerdam, blijkt nu dat het vanavond ook anders uit kan pakken. Veel partijen geven namelijk aan het idee van de PvdA “op z’n minst interessant” te vinden en voor de besluitvorming diverse scenario’s in ieder geval beter onderzocht te willen zien.

Annemarie de Wit, RTV Utrecht