OM eist 30 maanden cel tegen ex-agent uit Brandwijk na seksueel misbruik jongens

BRANDWIJK/ROTTERDAM • Voor het seksueel misbruiken van vier jongetjes in de gemeente Molenlanden heeft het Openbaar Ministerie (OM) 30 maanden celstraf geëist tegen voormalig politieman M.D. uit Brandwijk. Daarvan zijn tien maanden voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie vergreep de 28-jarige verdachte zich aan de jonge slachtoffers toen ze bij hem thuis langskwamen om te gamen. D. ontkent de aantijgingen.

Nog geen half jaar geleden was D. al veroordeeld wegens iets lichtere ontucht met enkele jongens en het verspreiden van geheime politiegegevens aan familie en vrienden. Zo had de toenmalige agent, die op staande voet werd ontslagen, de jongens geknuffeld en hen om naaktfoto’s gevraagd. D. kreeg toen acht maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk.

Inval in cel

Juist toen D. na vier maanden gevangenis terug wilde keren naar Brandwijk, betrad de politie zijn cel. Naar aanleiding van artikelen over de eerdere ontucht was er volgens het OM ‘onrust’ ontstaan in Brandwijk.

Nadat op basisscholen enkele juffen aandacht besteedden aan de zedenzaak en ouders hun kinderen berichten over M.D. toonden, verklapten vier jongetjes het geheim dat ze al langer met zich meedroegen. Volgens hen had D. ze op allerlei manieren betast aan hun geslachtsdeel.

‘Grote broer’

De slachtoffertjes uit de groepen 5 tot 8 vertelden dat het misbruik plaatsvond als ze op bezoek waren bij D. Ze vertrouwden de agent en zagen hem als een soort ‘grote broer’, zo bleek uit delen van de politieverhoren die rechters tijdens het nieuwe strafproces tegen D. voorlazen. “Hij was aardig, zei lieve dingen en gaf complimenten”, vertelde één van de jongetjes.

In diens huis konden de kinderen onder meer terecht als ze thuis van hun ouders niet meer mochten gamen. De spelletjesliefhebber D. stelde zijn Playstation graag beschikbaar voor de jongens om Fortnite te spelen en gaf ze cola, chips en snoep. Maar volgens de moeder van een slachtoffertje hield D. er een ‘heel andere agenda’ op na.

Grabbeldoos

Tijdens een slachtofferverklaring vertelde een vrouw, die D. van kinds af aan kende, hoe ze het ‘nota bene tijdens de eerste strafzaak nog voor hem had opgenomen. “Ik kon amper geloven dat jij dit kon doen.”

Het OM stelde tijdens de rechtszaak dat D. onder meer met zijn hand in de onderbroeken van twee jongetjes had gezeten en hun piemel betastte. “Hij zat in mijn onderbroek alsof hij grabbelde in een grabbeldoos”, verklaarde een slachtoffertje, dat net als de anderen uit ‘schaamte en angst’ eerder nooit iets durfde te zeggen.

Bij twee andere kinderen zou D. ook orale handelingen hebben verricht. Dat tweetal zei te hebben gezien dat D. dit tevens bij andere jongetjes deed.

Argwaan

Veel ouders hadden evenwel geen argwaan dat D. zich vaak liet omringen door jonge jongens, omdat ze hem zelf ‘zo’n goede jongen’ vonden. Andere vaders en moeders vonden het echter vreemd dat een volwassene zoveel omging met kinderen. “Mij maakt het niet uit of het kinderen of volwassenen zijn. Als ik het maar gezellig heb”, zei D. tegen de rechters.

Ontkennen

Maar de vier jongetjes misbruiken, dat ontkende D. met klem. “Ik kan moeilijk dingen toegeven die niet zijn gebeurd.”

Door de vier afzonderlijke verklaringen vond de officier van justitie dat er sprake was van voldoende ‘schakelbewijs’. De advocaat van D. vond echter dat tegenover elke beschuldiging een hardnekkige ontkenning van zijn cliënt stond. Ander bewijs zou volgens hem ontbreken en de verklaringen van de kinderen vond hij helemaal niet zo betrouwbaar.

Volgens het OM zou D. na zijn celstraf evenwel een behandeling moeten volgen en een contactverbod moeten krijgen. Een slachtoffertje zou dat getuige zijn uitlatingen bij het politieverhoor mee eens zijn geweest. “D. moet misschien beter worden gemaakt, want hij is een beetje gek in zijn hoofd.”

Op 20 oktober doet de rechtbank uitspraak.