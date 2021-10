Aansluiting van A15 vanuit Gorinchem naar N214 tijdelijk afgesloten

PAPENDRECHT • Donderdag 7 oktober 05.00 uur wordt de nieuwe lus in afrit vanaf de A15 vanuit Gorinchem naar de N3 bij Papendrecht in gebruik genomen. De afrit naar de N214 richting Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas is vanaf woensdag 6 oktober 21.00 uur tot medio november afgesloten. Deze wordt dan omgebouwd.

Woensdag 6 oktober 21.00 uur tot donderdag 7 oktober 05.00 uur is afrit 23 bij Papendrecht vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N3 en N214 afgesloten. Tijdens deze nachtafsluiting wordt alles in orde gemaakt om de nieuwe afrit naar de N3 open te stellen.

Vanaf donderdag 7 oktober 05.00 uur rijdt het verkeer vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) via de nieuwe afrit Papendrecht naar de N3 richting Papendrecht/Dordrecht. De nieuwe afrit loopt onder de N3 door, via een lus waarna het verkeer rechtsaf slaat naar de N3.

Vanaf woensdag 6 oktober 21.00 uur tot medio november is de afrit vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N214 richting Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas vervolgens afgesloten. Deze afrit wordt dan omgebouwd naar 1 rijstrook en er wordt een nieuw verkeerslicht geplaatst.

Omleidingsroutes

Verkeer richting Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas wordt geadviseerd op de A15 (richting Rotterdam) afrit (25) Sliedrecht-Oost of afrit (24) Sliedrecht-West te nemen. Verkeer wordt dan via de N482 naar de N214 omgeleid.

Verkeer dat doorrijdt wordt omgeleid via aansluiting Alblasserdam. Hier kan verkeer keren en via de A15 richting Gorinchem en afrit (23) Papendrecht naar de N214 rijden.

Verkeer dat de nieuwe afrit (23) N3/Papendrecht neemt, wordt omgeleid via de N3 richting Papendrecht, en dan via af- en oprit Burgemeester Keijzerweg naar de N214 richting Oud-Alblas.

De aansluiting vanaf de N3 en de A15 vanuit Rotterdam naar de N214 blijven open.

Fietspad over A15 afgesloten

Van donderdag 7 oktober 05.00 uur tot medio november is ook het fietspad van de N3 over de A15 afgesloten in verband met de werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid via de Peilkade, Matenasche Scheidkade, fietsbrug over de A15, Oostpad en vice versa.

Nieuwe aansluiting

Ter hoogte van de Veerweg/Parallelweg is een nieuwe kruising met verkeerslichten aangelegd. De oprit naar de A15 richting Rotterdam is iets verlegd richting het noorden. Vanaf 7 oktober wordt de nieuwe boog naar de N3 in gebruik genomen. Tot medio november werkt aannemer Strukton nog aan het ombouwen van de afrit naar de N214 richting Oud-Alblas en aansluitend wordt de nieuwe carpoollocatie gemaakt.