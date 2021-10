Raad Vijfheerenlanden: ‘Kernenergie, zonnepanelen en meer windmolens’

AMEIDE/MEERKERK • Bij de energietransitie moet veel meer worden gekeken naar kansrijke innovatieve oplossingen. Daarbij moet nadrukkelijk ook de inzet van kernenergie worden betrokken. Ook moeten enkele locaties voor windmolens, die eerst als minder kansrijk werden beoordeeld, opnieuw bekeken worden. Het gaat daarbij onder meer om locaties in Ameide en het gebied ten westen en ten noorden van Meerkerk.

Het amendement werd afgelopen donderdag behandeld toen het onderwerp van de (ontwerp) Regionale Energiestrategie (RES) werd besproken. Indieners waren VVD, CDA, SGP en VHL Lokaal. Het amendement kreeg uiteindelijk brede steun. Alleen D66 en GroenLinks waren tegen.

Het amendement lijkt een flinke streep door het energieplan van wethouder Christa Hendriksen (D66). Zij wil de gemeentelijke bijdrage aan het Klimaatakkoord vooral bereiken door naast het huidige windmolenpark bij Autena nog eens drie grote windmolens te plaatsen van elk 5,6 MegaWatt. Kansrijke opties daarbij zijn uitbreiding van het huidige windmolenpark bij Autena of door twee of drie nieuwe windmolens langs de A2 in de directe nabijheid van het dorp Zijderveld.

Minder kansrijk

De indieners van het amendement vinden dat ook de aanvankelijk door bureau Over Morgen als minder kansrijk beoordeelde locaties opnieuw moeten worden onderzocht. Het gaat om Sluis/Ameide, Achthoven, Meerkerk West, Meerkerk Noord, Nieuwland Zuid, Lakerveld, Lek Uiterwaard, Bolgerijen, Tussen de Linten, Everdingen en de Diefdijk.

Het bod van gemeente Vijfheerenlanden aan de Regionale Energie Strategie binnen het samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten is 0,072 TWh (71.512 MWh). In de eerste versie van het amendement stond een minimale variant genoemd van 0,040 TWh. Maar wethouder Christa Hendriksen zei in een reactie dat zo’n ernstige aanpassing van de gemeentelijke doelstelling voor haar onacceptabel zou zijn. “Dit maakt van Vijfheerenlanden een onbetrouwbare partner in de regio.”

Na een schorsing werd de minimale variant door de indieners van het amendement geschrapt. Daarmee werden ook twijfelende partijen als ChristenUnie en PvdA over de streep getrokken.

Zon-op-dak

Bovendien vinden de vier partijen dat eerst maar eens alle beschikbare grote dakoppervlakten moeten worden voorzien van zonnepanelen. In de huidige situatie is slechts 13% van de zonnepaneel-capaciteit van de daken benut. Toepassing van zon-op-dak en wind moet vooral gezocht worden in kleinschalige toepassingen, te weten lokale opwekking en opslag van elektriciteit voor lokaal gebruik, voor een wijk of kern, eventueel met coöperaties als beheersinstelling.

Innovatieve oplossingen

De innovatieve oplossingen maken het bereiken van de klimaatdoelstellingen nu en op langere termijn veel realistischer, vinden de vier partijen. De realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen vraagt om inzet van alle mogelijke middelen. “Bij alle voorstellen geldt dat de aanpak haalbaar en betaalbaar moet zijn. Een belangrijke voorwaarde voor succes ligt bij voldoende draagvlak onder de inwoners.”