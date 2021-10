Nieuwe exposities op zes locaties in de Alblasserwaard

REGIO • Half oktober zullen op zes locaties in de Alblasserwaard weer nieuwe tentoonstellingen ingericht worden met kunstwerken van leden van Goed Gezien – Goed Bekeken.

De leden van Goed Gezien – Goed Bekeken hebben in de coronaperiode niet stil gezeten. Deze tijd was juist een moment om het penseel, de camera of de boetseerbeitel ter hand te nemen. Tijd om al die werken te laten zien aan de buitenwereld. Op zes plaatsen in de Alblasserwaard laten ze hun werk zien.

Pieter van den Berg en Nelly Rejen exposeren hun werk vanaf 20 oktober in Woonzorgentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Het werk van Pieter is realistisch. Naast portretten schildert hij ook vaak bijbelse thema’s. Nelly, geschoold aan de IKO in Hoogstraten(BE), is van oorsprong een impressionist, maar bekwaamt zich nu in het fijnschilderen.

In Zalencentrum de Parel in Hardinxveld-Giessendam is vanaf 21 oktober werk van Nelly Dekkers te zien. Nelly maakt kleurrijk werk, waarbij de werkelijkheid vereenvoudigd wordt, maar nog altijd herkenbaar is.

Adri Slob maakt abstracte schilderijen, waarbij ze een ondergrond in reliëf maakt. Adri exposeert vanaf 11 oktober in ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland.

Liesbeth Leenman schildert veelal portretten, waaronder ook dierenportretten. Haar werk is vanaf 25 oktober te zien in Molen de Liefde in Streefkerk.

Klazina van den Herik exposeert vanaf 22 oktober haar foto’s in De Schaapskooi in Ottoland. Veel foto’s zijn in de natuur van de Alblasserwaard genomen, maar Klazina is ook gepassioneerd vogelfotograaf.

Wout Stoppelenburg is een fijntekenaar. Met grote precisie tekent hij technische voorwerpen, natuur en portretten. Zijn werk is te zien in De Strevenaer te Streefkerk vanaf 11 oktober.

Alle exposities zijn tot half januari te zien. Voor openingstijden wordt verwezen naar de websites van de betreffende locaties. Meer informatie over de kunstenaars, hun werk en de vereniging Goed Gezien-Goed Bekeken is te vinden op www.goedgezien-goedbekeken.nl.