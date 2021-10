Collectanten nodig voor collecteweek Alzheimer Nederland

REGIO • In de week van 8 tot en met 13 november wordt in Nederland de collecte voor Alzheimer Nederland gehouden. Vooral voor de dorpen Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen is men nog op zoek naar een aantal collectanten.

In Nederland zijn er 290.000 mensen met de diagnose dementie, in welke vorm dan ook. Dit aantal loopt naar verwachting in 2045 op tot zo’n 550.000 mensen. Er is heel veel geld nodig voor onderzoek om dit aantal af te remmen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de coördinator van de collecte Arie Slob via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.