Magazine voor 160 nieuwe inwoners van Nieuw-Lekkerland: ‘Kerken zijn er voor iedereen’

NIEUW-LEKKERLAND • Alle acht kerken in Nieuw-Lekkerland bezorgen deze maand gezamenlijk een magazine bij 160 nieuwe inwoners van het dorp. Ze willen daarmee laten zien dat ze er zijn voor iedereen.

Het magazine draagt de titel ‘Kerk’ en is vanaf begin oktober verspreid. De huizen waar het blad in de brievenbus viel, staan op de voormalige voetbalvelden, in de Van Vlietstraat en aan de Elzenweg.

Presentatie

Het idee voor het magazine, waarin de kerken zichzelf presenteren en hun activiteiten beschrijven, komt van Lekkerlander Jan de Jong, die jarenlang in het interkerkelijke samenwerkingsverband Keerpunt zat.

Keerpunt-voorzitter Folker Damsteegt: “We willen een boodschap afgeven: we zijn ook voor u beschikbaar, ten dienste van elkaar. Zeker in coronatijd hebben we gemerkt hoe belangrijk omzien naar elkaar is.”

Hij vervolgt: “Jan de Jong vroeg zich af: waar zijn de kerken nu? Zagen we naar elkaar om of waren de kerken de grote afwezigen? Ik dacht: ja, wij laten als kerken niks van ons horen. Als voorzitter van Keerpunt vond ik het eigenlijk een gemiste kans. We moeten dat magazine gaan maken, besloten we.”

Woningcorporatie

De kerken laten van het magazine vijfhonderd exemplaren drukken. “We weten nog niet hoe we het gaan organiseren, maar het is onze intentie om nieuwe inwoners ook in de toekomst een exemplaar te gaan geven.”

“We hebben de kerken een aantal magazines gegeven, zodat ze die na oktober zelf kunnen uitdelen. De vraag is: hoe houden we bij waar nieuwe inwoners wonen? Vanwege de privacy krijgen we die informatie niet van de gemeente. Ik wil de woningcorporatie vragen of zij nieuwe huurders ons blad willen geven.”

Eenheid uitstralen

Met het magazine willen de acht kerken eenheid uitstralen. “We geloven in dezelfde God, belijden allemaal dat Jezus onze Redder is, maar maken soms wat andere keuzes. We hebben de gemeenschappelijke taak om het prachtige nieuws van het evangelie bekend te maken”, aldus Jan de Jong en Folker Damsteeg over het magazine.

“We hopen dat mensen het blad gaan lezen, dat ze verrast zijn en geïnteresseerd raken in het aanbod. En dat het hen zo aanspreekt dat ze naar een kerk zullen gaan. Ook hopen we dat jongeren enthousiast worden over de jeugdactiviteiten.”

Spannend

De initiatiefnemers vonden het spannend om alle kerken te vragen mee te doen. “Van de acht kerken zijn er vijf die participeren in Keerpunt. We vroegen ons af: hoe gaan de drie die er niet bij zitten reageren? Ze zeiden allemaal: dat is best een goed idee. Het leuke is dat er ook een geschiedenis van de kerken in staat. De eerste kerk in Nieuw-Lekkerland was de grote Dorpskerk aan de dijk, die dateert uit 1616.”

Wat deden de acht kerken voorheen om nieuwe inwoners te bereiken? “Heel weinig denk ik. Tenzij mensen overgeschreven werden vanuit een andere gemeente. Er gebeurde niets structureel, hooguit incidenteel, want er was geen beleid voor.”

Cadeaubon

Achterop het magazine staat een QR-code met een link naar christelijke boekhandel ‘De Parel’. Damsteegt: “Als ontvangers die QR-code scannen, komen ze op de site van De Parel, waar staat dat zij namens de kerken op vertoon van het magazine een cadeaubon van 5 euro krijgen bij de eerste aankoop.”

Voor vragen over het magazine kunnen gesteld worden via het e-mailadres: info@keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Anne Marie Hoekstra