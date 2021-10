Kinderen organiseren handtekeningenactie voor skatebaan in Meerkerk

MEERKERK • Met de herinrichting van het speelterrein aan het eind van de Prinses Marijkeweg verdween de skatebaan in Meerkerk. De jeugdige skaters moeten het al jaren doen zonder een voorziening en dus hoogste tijd om naar het gemeentehuis van Vijfheerenlanden te stappen.

“We skaten nu op de stoepen en trottoirs, maar dat is natuurlijk niet zo leuk”, vertelt Thijs. “En ook best gevaarlijk, want je weet niet of er een auto hard om de hoek van de straat komt aangereden. Soms schieten wij ook van de stoep af en komen we weleens per ongeluk op de weg terecht. De gemeente heeft verkeersborden geplaatst dat de nieuwe woonwijk De Weide een woonerf is, maar dat helpt niet. Ook onze zelfgemaakte bordjes met daarop maximaal 10 km hebben weinig geholpen. Eigenlijk willen we een mooie skatebaan, met een half pipe en een ijzeren stang om vanaf te springen”, vult Thom zijn vriendje aan.

140 handtekeningen

In de eerste schoolweek werd spontaan een handtekeningenactie gestart in de wijk. “Door weer en wind gingen we van deur tot deur. Inmiddels hebben we 140 handtekeningen van ouders, maar ook van opa’s en oma’s die ons idee ondersteunen. Slechts drie mensen hebben geweigerd te tekenen, die vonden dat er al genoeg speeltoestellen zijn. Maar dat klopt natuurlijk niet. Wel voor de jongere kinderen, maar niet voor onze leeftijd tussen 8 en 12 jaar oud. Om een keer lekker te skaten moeten we naar Leerdam, Gorinchem of zelfs Utrecht en Amsterdam”, baalt Guido.

Naast het voetbalveld

Dat moet veel dichterbij kunnen, vindt de vriendengroep. “We hebben nog geen ontwerp, maar dat is zo gemaakt. Over een locatie hebben we wel nagedacht. In De Weide zou kunnen, maar het mooist is natuurlijk bij het voetbalveld. Naast de voetbal- en basketbalkooi en de volleybalvelden is nog wel plek, denken wij. Ideaal, want we zitten allemaal op voetbal en als we even moeten wachten of na de wedstrijd kunnen we gelijk weer skaten.”

Schaafwondje

Bang voor blessures zijn de boys absoluut niet. “Af en toe hebben we een schaafwondje of een zere pink, maar voor de rest valt het wel mee. We zijn banger voor de auto’s dan voor onze benen of armen”, knikken de mannen in koor.

Spaarpotten leegmaken

“We staan nu in de krant en willen met het artikel naar de burgemeester. Onze ouders gaan hem ook bestoken via social media. Zelf sturen we een brief aan het gemeentebestuur en vragen om snelle actie. We wachten al veel te lang. En als de gemeente geld tekort komt, dan willen wij ook nog wel helpen om geld op te halen. Of uit onze spaarpotten te halen”, benadrukt Daan de gezamenlijke wens.

