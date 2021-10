Historische Kring Nieuwpoort ontvangt 4500 euro van Fonds voor Cultuurparticipatie

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort heeft 4500 euro ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het opzetten van een cursus voor het gidsengilde Corvus. Het Fonds ondersteunt initiatieven die cultuur stimuleren.

Vanaf nu zullen de aspirant-gidsen maandelijks bij elkaar komen om de historie en de schatten van de vestingstad Nieuwpoort te leren kennen zodat zij met ingang maart 2022 als volleerd gids rondleidingen kunnen geven of als suppoost van Museum Nieuwpoort de bezoekers goed kunnen informeren.

De organisatoren zijn erg blij met deze bijdrage. “Hiermee kunnen we onze vrijwilligers goed voorbereiden op hun werkzaamheden als gids in de vestingstad Nieuwpoort en als suppoost in het museum dat volgend jaar weer heropend wordt. Zij krijgen naast alle informatie over Nieuwpoort ook een workshop Gastheerschap en worden gecoached als zij aan de slag gaan. Het jaar 2022 is belangrijk omdat in dat jaar de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat en we veel belangstelling verwachten voor Nieuwpoort en het vernieuwde Museum.”

Op 4 oktober was de eerste ‘cursusavond’ waar Wil de Graaf-Valk sprak over Nieuwpoort in de middeleeuwen. Voor de cursus hebben zich 29 personen ingeschreven.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doet het Fonds door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Kijk voor meer informatie op www.cultuurparticipatie.nl of lees meer over de gesubsidieerde projecten op www.cultuurparticipatie.nl/magazine.