Cliënten De Notabelen in Bleskensgraaf zingen bruidspaar Andrea en Wilco toe

BLESKENSGRAAF • Andrea van den Voorden is op vrijdag 1 oktober getrouwd met Wilco Smits en heeft een deel van de huwelijksdag gevierd met de cliënten van dagbesteding De Notabelen in Bleskensgraaf, waar ze werkzaam is.

De cliënten zagen er allemaal prachtig uit en hadden een mooi lied geleerd wat ze het bruidspaar ’s morgens toegezongen hebben.