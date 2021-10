‘Ik denk dat de bieb altijd zal blijven’

GROOT-AMMERS • Zonder de knapenvereniging van de kerk en de enorme inzet van heel veel vrijwilligers had de bibliotheek van Groot-Ammers deze maand geen vijftigjarig jubileum kunnen vieren. ‘We begonnen met vier of vijf kasten.’

De knapenvereniging, een kerkelijke club voor jongens (meisjes hadden hun eigen club), begon vijftig jaar geleden met het uitlenen van boeken. Elke vrijdagavond stonden Anton den Otter, Cora van der Hek–Slotboom en haar broer klaar in een bijzaal van de kerk. “Mijn broer en ik waren jonge tieners”, herinnert Cora zich. “Met de hand moesten we kartonnen kaarten invullen. Er waren boeken voor alle leeftijden. We moesten ook regelmatig boeken kaften, met roodbruin papier.”

Kofferbak vol boeken

Toen de kerk ermee stopte, zette Cora’s moeder, Rie Slotboom-Vogel, het werk voort. “Zij heeft het werk uitgebouwd. We waren met vijf kinderen thuis en lazen allemaal graag. Mijn moeder stimuleerde dat. Elk najaar gingen mijn moeder, broer en ik met andere vrijwilligers boeken uitzoeken in Papendrecht, bij de Christelijke Bibliotheekcentrale. Daarna reden we terug met een kofferbak vol boeken.”

Verhuizingen

Na de start in het kerkelijke bijgebouw verhuisde de bibliotheek naar een oude kleuterschool. “Daarna gingen we naar de De Platanen, en daarna naar winkelcentrum Oranjeplein, tegenover de huidige bieb aan de Margrietstraat. Dat zijn dingen die ik van mijn moeder heb gehoord, ik woon al jaren in Gouda.”

Zijden draadje

In 2010, bij de voltooiing van de Hof van Ammers, kreeg de bieb een onderkomen naast de recreatiezaal van het woonzorgcomplex. Vrijwilliger Tea van Luik-Kuil herinnert zich dat de toekomst van de bibliotheek soms aan een zijden draadje hing. Ze speelde een rol in de redding.

Idee burgemeester

Terwijl Tea twee oude krantenknipsels omhoog houdt vertelt ze: “De ene week schreef de krant: ‘Een professionele bieb gaat het niet redden’. Een week later lag er een aangepast voorstel waarin alle fracties zich konden vinden. Wat was er in die week gebeurd? Ik had de burgemeester gebeld en er met hem over gesproken. De Platanen zou verbouwd worden en de raad was het niet eens met een voorstel over huisvesting van de bibliotheek in De Platanen. Na ons gesprek vertrok de burgemeester met de mededeling: ‘Ik heb nu de situatie gezien en heb een ander idee’. ’s Avonds was de kogel door de kerk en de nieuwe locatie aan de Margrietstraat was een feit.”

Handtekeningenactie

Cora weet nog hoe bezorgd haar moeder was toen de boekenuitleen dreigde te verdwijnen. “Het was mijn moeders zesde kind. Er zouden bibliobussen komen, daar waren veel mensen op tegen.” Tea: “Er is zelfs een keer een handtekeningenactie geweest. De gemeente wilde er geen geld meer insteken. Dat was in de periode voordat de bieb naar de huidige locatie verhuisde. De vorige plek werd te duur voor de gemeente.”

Wachtrijen

De Ammerse bieb voorziet in een behoefte. Lezers komen ook uit omringende dorpen. Marie-Louise Luycks, coördinator bibliotheken Molenlanden bij AanZet: “Toen vanwege de laatste lockdown de bibliotheken dichtgingen, hebben we wachtrijen van honderden meters gehad.”

Bredere functie

In plaats van vijf kasten met bruin-gekafte boeken, staat er nu in Ammers een veelvoud aan kleurige boeken. Marie-Louise: “En we hebben een veel bredere functie. We hebben onder ander een taalcafé en informatiepunt voor mensen met vragen over digitale onderwerpen.”

Jubileumactiviteiten

Om het jubileum te vieren zijn er in de week van 11 oktober allerlei activiteiten. De hele week is er een doorlopende powerpointpresentatie over vijftig jaar historie van de boekenuitleen. Marie-Louise: “Het is een presentatie met heel veel foto’s en krantenknipsels die Cora ooit van haar moeder had gekregen.”

Voortbestaan

In het voortbestaan van de bibliotheek heeft het drietal vertrouwen. Cora: “Ik denk dat de bieb altijd zal blijven, in welke vorm dan ook.”

Programma

De feestelijke activiteiten beginnen op maandag 11 oktober. Er zijn onder andere een kleur- en schrijfwedstrijd voor kinderen en een reünie voor (oud)vrijwilligers. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/bibliotheek-groot-ammers.