Pak Het Uit voegt Fien & Teun toe aan assortiment authentieke streekproducten

MOLENAARSGRAAF • Door de liefde voor de streek en hoogwaardige producten zijn Van Hoorne Entertainment en Pak Het Uit een samenwerking aangegaan. Van Hoorne Entertainment zal van nu af aan Fien & Teun producten leveren aan Pak Het Uit, zodat zij deze toe kunnen voegen in hun authentieke streekpakketten.

Pak Het Uit is een lokaal bedrijf dat kerstpakketten en relatiegeschenken biedt met authentieke streekproducten uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Deze pakketten worden door de drie oprichters Wessel Blokland, Ron Roodhorst en Sven Luttmer met veel zorg en aandacht samengesteld. De pakketten, die door klanten ook zelf kunnen worden samengesteld, bevatten enkel hoogwaardige producten die ambachtelijk geproduceerd zijn door gepassioneerde ondernemers uit de streek. Hiermee geeft Pak Het Uit een podium aan leveranciers van streekproducten.

Van Hoorne Entertainment is met Vakantiepark Molenwaard en Avonturenboerderij Molenwaard regionaal actief en doen er alles aan om hetgeen wat Nederland én de Alblasserwaard te bieden heeft aan te prijzen. Fien & Teun, een inmiddels populair boertje en boerinnetje, staan bekend om alle avonturen die ze beleven op de oer-Hollandse boerderij in het dorpje Molenwaard. Wegens de puur Hollandse uitstraling van Fien & Teun zijn zij een waardevolle aanvulling op de diensten van Pak Het Uit.

Omdat beide organisaties willen laten zien wat Nederland te bieden heeft, is dit een mooie basis en dé perfecte match voor een samenwerking. Van nu af aan zal Van Hoorne Entertainment daarom streekproducten van Fien & Teun en een winactie voor Vakantiepark Molenwaard leveren voor in de pakketten van Pak Het Uit. In de toekomst zullen beide partijen overleggen of zij meer uit deze samenwerking kunnen halen.