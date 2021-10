Jubileumeditie Potlooienparty in uitverkochte tent in Lexmond

LEXMOND • Vrijdag 1 oktober heeft de 25-jarige jubileumeditie van de Potlooienparty plaatsgevonden.

Deze editie zou eigenlijk in 2020 al plaatsvinden, maar kon door corona geen doorgang vinden. Nadat ook dit jaar het feest tot twee keer toe is uitgesteld, was het dan eindelijk toch zo ver. In een stijf uitverkochte tent gingen 1500 bezoekers uit hun dak op de muziek van DJ Roy Klop, Popgunnn en Ronnie Ruysdael.

Tijdens de sponsoravond zijn ook nog eens vijftien leden van de vereniging gehuldigd. Zij zijn al vanaf de eerste editie 25 jaar lang in druk in de weer om dit feest neer te zetten.