Rollator APK van Scootmobielactief uit Lexmond

LEXMOND • Vanaf oktober start Scootmobielactief uit Lexmond weer met de rollator APK in een groot aantal seniorencomplexen in de regio.

Hof van Batenstein bijt op dinsdag 12 oktober het spits af. Vervolgens komen Ameide, Leerdam, Culemborg, Groot-Ammers, Bleskensgraaf en Nieuwpoort aan bod. Zodat iedereen weer veilig op pad kan met zijn of haar rollator.

Scootmobielactief is gevestigd aan de Ambachtsweg 4a in Lexmond. Voor meer informatie: www.scootmobielactief.nl of 0347-345088.