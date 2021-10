Hoe kies je een telefoonhoesje uit? Hier moet je op letten!

Wil je een nieuw telefoonhoesje kopen? Dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Er zijn namelijk zo veel soorten hoesjes waar je uit kunt kiezen!

Wij vertellen je waar je allemaal op moet letten bij het kiezen van een nieuw telefoonhoesje.

Materiaal

Er zijn telefoonhoesjes in allerlei soorten materialen, de een chiquer dan de ander. Leer is bijvoorbeeld een materiaal van erg hoge kwaliteit en het heeft een luxe uitstraling. Je wil natuurlijk zo lang mogelijk met je hoesje kunnen doen, dus het kan handig zijn om hierin te investeren. Heb je een lager budget? Kies dan voor nepleer. De kwaliteit is misschien lager, maar het is veel goedkoper en het heeft dezelfde luxe uitstraling!

Naast leer heb je ook nog hoesjes van kunststof. Hierin kan je kiezen tussen hoesjes van hard en zacht kunststof. Het grote voordeel van zacht kunststof is dat het een dempende werking heeft, waardoor je telefoon minder snel beschadigd als je hem laat vallen.

Naast deze materialen heb je ook nog hoesjes van bijvoorbeeld stof, aluminium of rubber. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden!

Model

Er zijn telefoonhoesjes in veel verschillende modellen. Zo heb je eenvoudige hoesjes die alleen de achterkant en zijkanten van je telefoon beschermen; de backcover. Deze beschermen je telefoon alleen niet optimaal. Voor de beste bescherming kan je beter kiezen voor een zacht telefoonhoesje met een bumper. Een bumper is een randje dat een klein beetje opstaat zodat je scherm ook beschermd is wanneer je telefoon valt.

Naast deze hoesjes heb je ook nog flipcases en bookcases, die een flapje hebben die het scherm beschermd wanneer je je telefoon niet gebruikt.

Telefoonhoesje bestellen

Wil je een telefoonhoesje kopen? Veel hoesjes zijn goedkoop en makkelijk online te bestellen. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij Happy laders voor allerlei soorten telefoonhoesjes. Er zit vast een hoesje voor je tussen!