Wervingscampagne voor vrijwilligers op negen brandweerposten

REGIO • De brandweer in Zuid-Holland Zuid zoekt nieuwe brandweervrijwilligers. Daarom start er op maandag 4 oktober voor negen brandweerposten een intensieve wervingscampagne: ‘Attentie! Wij hebben jouw hulp nodig!’.

Het werven, selecteren en binden van vrijwillige brandweermensen is een uitdaging. “Daarom hebben we dit bij de brandweer Zuid-Holland Zuid regionaal opgepakt. Daarbij is ruimte voor de lokale brandweerposten. Het is de tweede wervingscampagne dit jaar. Het voorjaar was voor ons een pilot. Die is meer dan geslaagd. We mochten ruim 100 aanmeldingen ontvangen. Ook nu hopen we op veel reacties”, vertelt woordvoerder Gerben van den Boom.

Voor de wervingscampagne worden verschillende middelen ingezet. “Denk bijvoorbeeld aan sociale media en informatieschermen om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen. Iedereen kan daarbij helpen. Want de brandweer is een afspiegeling van de maatschappij.”

Verwachtingsmanagement

Brandweervrijwilligers zijn geen ‘amateur-brandweerlieden’, ze hebben een verantwoordelijke taak. Het is een breed takenpakket. “We vragen veel van onze mensen, maar ze krijgen er ook veel voor terug. Dit vraagt om een uniform selectietraject, waarbij kandidaten weten wat hen te wachten staat. Zo organiseren we voor kandidaten eerst een regionale informatiebijeenkomst op dinsdag 9 november. Aansluitend kijken de kandidaten mee op hun brandweerpost en volgt een selectietestdag op zaterdag 22 januari. Ervaring leert dat met een goede basisconditie en gezond verstand dit traject prima te doorlopen is.”

De kandidaten worden getest op uithoudingsvermogen, fysieke gesteldheid en technisch inzicht. Vrijwel alle onderdelen zijn te trainen, zoals de coopertest en de zwemvaardigheid.

Geen verschil

Bij de brandweer in Zuid-Holland Zuid zijn ruim 700 vrijwilligers werkzaam. De opleiding en training is namelijk gelijk aan die van de beroepscollega’s. Het enige verschil is dat een vrijwilliger geen dagtaak heeft aan het brandweerwerk. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor alle werkzaamheden.

Voor de wervingscampagne zoekt de brandweer specifiek collega’s in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Neder-Hardinxveld, Sliedrecht, Arkel, Hoornaar, Giessenburg, Alblasserdam en Bleskensgraaf. Meer informatie over het brandweervak en de campagne is te vinden op www.gabijdebrandweer.nl.