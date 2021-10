Park DoetActief Giessenburg officieel geopend

GIESSENBURG • Na jaren van planvorming en uitvoering is het project ‘Park DoetActief’ in Giessenburg gereed. Het gebied is al volop in gebruik genomen door jong en oud. Op zaterdag 2 oktober werd de opening feestelijk maar door corona nog steeds kleinschalig gevierd. Iedereen die een steentje aan het project heeft bijgedragen was hier welkom.

Tijdens de opening is het naambord van het park onthuld door Margreet Kwakernaak (zij verzon de winnende naam voor het park) en wethouder Sport, Bram Visser. Ook werd de, namens de gemeente, door Niels Groffen gemaakte film over Park DoetActief vertoond. Het kunstwerk van kunstenares Fluks en maker Arie Boer werd officieel aan alle Giessenburgers aangeboden.

Het idee was om met elkaar een groot openingsfeest voor de inwoners van Giessenburg te organiseren. Vanwege corona is dit uitgesteld naar 2022. De voorbereidingen hiervoor zijn in overleg met vele partijen al in volle gang.

Voor en met elkaar

Inwoners kunnen onder andere op het park terecht voor: voetbal, zaalsporten, beachvolleybal, tennis, fietscross, muziek, een wandeling en kinderopvang. Na allerlei ideeën voor het park is in 2015 daadwerkelijk gestart met het gebied. Samen met alle betrokken verenigingen en belanghebbenden kwam de toekomstige inrichting van het park tot stand. Hierbij hadden alle partijen elkaar nodig.

De sporthal werd gecombineerd met een nieuwe accommodatie van VV Peursum, voetbalvelden werden verlegd en er kwamen extra parkeerplaatsen. Ook werd een langzaam verkeersroute over het terrein van de brandweer en Plein 2 aangelegd. Bram Visser, wethouder van onder meer sportzaken: “Park DoetActief is een aanwinst voor Giessenburg en eigenlijk voor heel Molenlanden. Er zitten veel extra uurtjes in van verenigingen, vrijwilligers en lokale ondernemers. Het was een intensief en complex traject, maar het eindresultaat mag er zijn. Met trots kijk ik nu naar Park DoetActief en met trots kijk ik terug op de inzet en samenwerking van alle betrokkenen.”

Voor ieder wat wils

Op het park staan sporthal De Giessenhal en verenigingsgebouw De Kom bij zwembad De Doetse Kom. In dit nieuwe verenigingsgebouw zijn de mountainbikevereniging ‘De Oranjebrigade’, muziekvereniging DaCapo, stichting de Halte (jongerenwerk), een beachvolleybalonderdeel van Vridos en sportcafé ’t Kommetje gevestigd.

In het park is een grote waterpartij gecreëerd, werd de mtb route uitgebreid en is meer aandacht voor flora en fauna. Ook is de hangplek in het park uitgebreid. Er werd overlegd met de dorpsraad, natuurliefhebbers, hondenbezitters, waterschap, de tennisvereniging, de Oranjebrigade, de jeugd en vele anderen. Met elkaar is er gewerkt aan een mooi park met voor ieder wat wils.

Sportakkoord Molenlanden

Sportief en gezond opgroeien, vitaal verenigen en samen meedoen zijn de thema’s volgens het sportakkoord Molenlanden. “Als je een paar uurtjes op Park DoetActief verblijft, dan zie je de thema’s uit het sportakkoord tot leven komen. Een jongerenwerker in gesprek met jeugd in de voetbalkooi. Inwoners die de hond uitlaten gezellig in gesprek met elkaar. GIGA in actie met de schooljeugd. Een sport-bso in de sporthal. Dit is het sportakkoord in de praktijk. Ik hoop dat we dit in elke kern op een passende manier kunnen bereiken”, aldus wethouder Bram Visser.