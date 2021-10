Koperen Knop: oproep rood voor in de Kerstboom

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de komende winterexpositie van Museum De Koperen Knop staat de kleur rood centraal. Daarbij zullen gastconservatoren met elkaar laten zien wat je allemaal kunt met de kleur rood. Onderdeel van die expositie is een kerstboom. Via die kerstoom kan men ook meedoen met de expositie: door het inleveren van rode versiering voor in de boom.

Die kerstboomversieringen kunnen van alles zijn. Het hoeft echt niet specifiek voor de kerstboom bedoeld te zijn. Alles is welkom, maar men moet wel rekening houden met de volgende voorwaarden: het voorwerp moet rood zijn, maximaal 15 x 15 cm groot zijn, het moet in de kerstboom kunnen worden opgehangen, dus voorzien van een draadje of iets dergelijks. En het voorwerp dat geschonken wordt, blijft eigendom van het museum.

Voor meer informatie of een schenking: commissies@koperenknop.nl. Maar men mag natuurlijk ook langskomen om het alvast te brengen. Dit laatste kan tijdens de openingsuren dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur aan de Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam. Graag reageren voor 16 november 2021. De expositie duurt van 27 november 2021 tot en met 5 februari 2022.