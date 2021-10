Kleuters OBS Klim-op in Hoornaar oriënteren zich op beroepen

HOORNAAR • In groep 1 en 2 werken de kinderen van basisschool OBS Klim-op aan het thema beroepen.

Afgelopen week bracht huisarts mevrouw Kuiper een bezoek aan de klas. De kinderen weten nu allemaal wat er in haar dokterstas zit. Ook hebben ze met elkaar een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Noordeloos. De kinderen hebben geleerd dat de brandweer op te roepen is om branden te blussen, dieren te redden en natuurlijk mensen te helpen.