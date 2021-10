Proeflesweken bij muziekvereniging Da Capo in Giessenburg

GIESSENBURG • Muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg biedt vanaf eind oktober een leuke leerschool voor beginnende muzikanten uit Giessenburg en daarbuiten. Kinderen kunnen tijdens gratis proeflessen door gekwalificeerde docenten ervaren of het instrument bij hem of haar past en hoe leuk muziek maken is.

Voor de zomervakantie is het Da Capo-jeugdproject gestart en bracht dirigent Bjorn van Pruijssen enkele bezoekjes aan de Giessenburgse basisscholen. Deze week namen de schoolklassen deel aan een muziekcarrousel in de repetitielocatie van Da Capo. De kinderen maakten kennis met de docenten en de verschillende muziekinstrumenten. Vanaf nu kan worden ingeschreven voor de proeflesweken.

Van 25 oktober tot en met 5 november biedt Da Capo de mogelijkheid tot het krijgen van twee gratis proeflessen. Het instrument van keuze krijgt men mee naar huis. Donderdagavond 11 november wordt samen met het Klein Orkest van Da Capo een stukje ingestudeerd in Verenigingsgebouw De Kom. Donderdagavond 18 november het concert. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom te komen luisteren.

Aanmelden kan door vóór 15 oktober te mailen naar opleidingen@dacapogiessenburg.nl of te bellen naar Jeanette via 06-40037403.