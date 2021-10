Repair Café gaat van start in de kringloopwinkel van Ameide

• Het is niet de eerste keer dat Harry de Muinck iets repareert.

AMEIDE • Onder de vlag van Ameide Duurzaam gaat op dinsdag 5 oktober het Repair Café in Ameide starten. De kringloopwinkel aan de Aaksterveld 2 heeft hiervoor ruimte ter beschikking gesteld.

Mensen uit Ameide en omstreken kunnen elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur kleine reparaties laten uitvoeren. Grote en ingewikkelde apparaten komen niet in aanmerking. Dus geen wasmachines en computers en dergelijke. Het team, Harry de Muinck en Wim den Hartog, komt voor herstelwerkzaamheden niet bij mensen thuis. De heren laten trouwens weten dat ze nog meer handige klussers gebruiken kunnen. De reparaties zijn gratis, maar er staat wel een potje op tafel en iedereen mag daar iets in doen voor de bestrijding van de kosten.

De gedachte achter het Repair Café is dat het jammer is als goede spullen met een klein mankement weggegooid worden. De aanschaf van nieuwe apparaten heeft een grote ecologische impact: het kost materialen en energie. Ameide Duurzaam is blij dat dit Repair Café van start kan gaan.

Contactpersoon: Harry de Muinck: HMuinck1952@kpnmail.nl of 06-12959430.