Woningzoekenden niet de dupe van permanente bewoning in recreatieparken in Giessenburg

MOLENLANDEN • Op initiatief van CU/SGP en VVD in Provinciale Staten is het gelukt om de permanente bewoning van recreatiewoningen niet ten koste te laten gaan van het aantal woningen dat in een gemeente gebouwd mag worden. In Molenlanden gaat het aantal woningen dat gebouwd mag worden, daardoor niet met 90 omlaag.

Al jaren is permanente bewoning van recreatiewoningen een discussiepunt. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft nu beleidsregels opgesteld om sturing te geven wanneer permanente bewoning wel of niet toegestaan.

Ook het college en de gemeenteraad van Molenlanden heeft de wens om op een aantal recreatieparken permanente bewoning toe te staan. Het gaat om De Giessenburg en de Bilderhof in Giessenburg, parken die nauwelijks recreatieve potentie (meer) hebben en waar al jarenlang op grote schaal permanente bewoning plaatsvindt. In het verleden is hierop niet consequent gehandhaafd.

Woningzoekenden de dupe

Het toestaan van permanente bewoning lost dus een probleem uit het verleden op. Maar er zat een addertje onder het gras. Woningzoekenden zouden hiervan de dupe kunnen worden. SGP-raadslid Bas de Groot heeft dat tijdens de commissievergadering van 14 september aan de orde gesteld.

De situatie is nu dat er 60 van de 90 woningen op de twee vakantieparken De Giessenburg en de Bilderhof permanent bewoond wordt. Het college zou het reëel vinden als de 30 niet permanent bewoonde woningen in mindering worden gebracht op de aantallen die genoemd staan in de woonvisie.

Maar bij Provinciale Staten lagen de conceptbeleidsregels voor om ook de 60 permanent bewoonde woningen net als de 30 niet permanent bewoonde woningen in mindering te brengen op de aantallen in de woonvisie.

Signaal opgepakt

“We zijn direct in gesprek gedaan met ons statenlid Gerard van de Breevaart om te voorkomen dat deze beleidsregels ten koste gaan van woningen voor starters en senioren in de gemeente Molenlanden”, aldus SGP-raadslid Bas de Groot. Hij is blij dat de provinciale fractie dit signaal goed heeft opgepakt en dat het gemeente Molenlanden uiteindelijk geen 90 woningen kost.

SGP-Statenlid Van de Breevaart: “De beleidsregel waar onze fractie erg veel moeite mee heeft, is dat de omzetting direct gevolgen heeft voor de nog te bouwen woningen in een stad of dorp. Stel dat een park van 90 recreatiewoningen wordt omgezet naar permanente bewoning, dan mogen er in dat desbetreffende dorp of stad/regio 90 woningen minder gebouwd worden in de toekomst. Dit, terwijl het feitelijk de woningnood niet minder wordt omdat de betreffende recreatiewoningen veelal zijn bewoond.

Krapte voelbaar

“De beleidsregel betekent dat we de jeugd, de spoedzoekers, de doorstromers, de kwetsbare groepen, enzovoorts, toekomstige woningen aan hun neus voorbij zien gaan. En dat in een tijd waarin de krapte enorm voelbaar is.”

Er was voor de fractie van CU&SGP en VVD veel aan gelegen om de betreffende beleidsregel gewijzigd te krijgen. Na veel voorbereidend werk van zowel de CU/SGP als VVD is het geslaagd om de beleidsregel te wijzigen. Oftewel, geen minder woningen in de dorpen en steden waar een park van recreatief naar permanent omgezet wordt. “We zijn blij dat Gedeputeerde Koning toch de stap heeft durven te zetten, zeker gezien de sterk uiteenlopende standpunten in de coalitie.” sluit Van de Breevaart af.