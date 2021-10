Nederlandse scholen in Vietnam brengen digitaal museumbezoek aan het Voorhuis in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 2 oktober bezochten bijna 30 leerlingen van de twee Nederlandse scholen in Vietnam uit de steden Saigon en Hanoi op digitale wijze museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf.

Dit bezoek stond in het teken van de Nederlandse Cultuurdag, waar Nederlandse scholen wereldwijd aandacht besteden aan Nederlands erfgoed. De leerlingen en hun ouders kregen via hun computer thuis een interactieve, digitale rondleiding langs het wonen, leven en werken van de boer en de boerin in en om de boerderij.

Tussentijds kregen ze ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en de antwoorden voor een quiz te zoeken. Vanuit het Voorhuis werd begonnen met een uitleg over de buitenkant van de boerderij, de moestuin en de boenstoep. Ook de functie van de opkamer tijdens watersnoden kwam uit gebreid aan bod. Veel belangstelling was er voor het opmaken van de bedstee.

In de middenkamer zat een boerin in oude streekeigen klederdracht stoofpeertjes te schillen. In de keuken stonden de stoofpeertjes op de kachel om ze te koken en in de weckpot te doen. In de kelder kregen ze uitleg over de functie van de voorraad- en kaaskelder. Ten slotte zagen ze hoe twee dames in oude klederdracht in het stoephok de was deden en het melkgerei schoonmaakten. In vrijwel alle ruimten zagen de kinderen ook alle facetten van de nieuwe expositie In de wieg gelegd.