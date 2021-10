Expositie ‘125 jaar Christelijk Onderwijs in Giessenburg’ in museum Het Reghthuys

GIESSENBURG • In museum Het Reghthuys te Giessenburg is vanaf zaterdag 9 oktober de expositie ‘125 jaar Christelijk Onderwijs in Giessenburg’ te zien.

In het museum zijn veel foto’s van vroeger en nu te zien. Daarnaast zijn er allerlei schoolattributen uit vroegere tijden uitgestald en is de tegenwoordige tijd niet vergeten.

‘De expositie is echt een bron van nostalgie’, stellen de organisatoren. ‘Duizenden kinderen hebben in de loop der jaren de school bezocht. Velen zullen met enig weemoed terugdenken aan die ‘goeie ouwe tijd’. Nu is er gelegenheid om weer de oude sfeer van vroeger op te snuiven. Misschien is het een idee om met oud-klasgenoten deze expositie te bezoeken. Organiseer een reünie met je oude klas. Belangstellenden kunnen naast de gebruikelijke openingstijden ook op alle werkdagen in de week als groep afspreken.’

Op 1 februari 1896 werd voor de voormalige dorpen Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Oudekerk en Peursum een christelijke school geopend. De school genaamd School met den Bijbel was in het begin in een klein gebouwtje op Bovenkerk, thans Bovenkerkseweg 34-36, gevestigd.

Hoeksteen

Al snel werd er een nieuwe school en een schoolhuis gebouwd, thans Bovenkerkseweg 14. In 1986 verhuisde de school naar de Johan de Kreijstraat 2 in de nieuwbouw van Giessenburg. De school kreeg toen de naam cbs De Hoeksteen.

Dit jaar bestaat de school dus 125 jaar. Dit was voor museum Het Reghthuys reden om een expositie in te richten. De expositie duurt tot 15 januari. Het museum is elke woensdag en zaterdag open van 13.30 tot 17.00 uur. Info: www.museumhetreghthuys.nl.