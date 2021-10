Snelcursus schaatsen in de herfstvakantie bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden

DORDRECHT • Kunstrijvereniging De Drechtsteden verzorgt van 18 tot en met 20 oktober een snelcursus schaatsen op de Sportboulevard aan de Fanny Blankers-Koenweg 10 in Dordrecht.

In de lessen, die duren van 08.45 tot 10.15 uur, leren de beginnende schaatsers verschillende basisvaardigheden van het schaatsen en de eerste beginselen van het kunstrijden. Ook voor wie al een beetje kan schaatsen is dit de cursus om nog beter te worden en nieuwe technieken te leren.

Een team gemotiveerde schaatstrainers staat borg voor de leerzame en leuke lessen in deze vakantie. Kinderen kunnen al meedoen als ze 4 jaar zijn. Op een speelse maar toch serieuze manier met veel persoonlijke aandacht van ervaren schaatstrainsters leren de kleuters, jeugd en jeugd plus maar ook volwassenen zich vertrouwd te voelen op het ijs en de smalle ijzers. De prijs van de cursus is 55 euro.

Het cursusgeld is inclusief de entree van de ijsbaan en een certificaat van deelname. Schaatsen huren is mogelijk bij de vereniging.

Voor meer informatie: www.ddd-kunstrijden.nl.