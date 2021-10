OBS Giessen-Oudekerk ontvangt tweede School op Seef label

GIESSEN-OUDEKERK • Donderdag 30 september had groep 8 leerling Tom de Bruijn van OBS Giessen-Oudekerk de eer om het tweede School op Seef Verkeersveiligheidslabel in ontvangst te nemen uit handen van wethouder Johan Quik van Molenlanden.

De leerlingen, leerkrachten en verkeersouders van basisschool Giessen-Oudekerk hebben de afgelopen drie jaar wederom laten zien dat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel te hebben staan.

Samenwerken

De wethouder bedankte hen voor hun inzet. “Zonder jullie krijgen we verkeersveiligheid niet voor elkaar. Wij als gemeente doen ons best voor een veilige infrastructuur, maar voor de verkeersopvoeding en verkeerseducatie zijn vooral de ouders en de school belangrijk. We moeten samenwerken om deze ontwikkelingen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Jullie zijn hiervan een mooi voorbeeld. Gelukkig zijn er in Molenlanden nog meer scholen die aandacht besteden aan verkeersveiligheid.”

Naast een cadeautje voor het behalen van het label, kregen de kinderen van de wethouder ook nog een gezonde traktatie. De uitreiking van het label viel samen met de afsluiting van De maand van de Veilige Schoolomgeving. “Maar eigenlijk moeten we iedere dag bezig zijn met een veilige schoolomgeving”, benadrukte de wethouder tenslotte.

School op Seef

School op Seef biedt basisscholen en leerkrachten allerlei hulpmiddelen om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. Het programma kent 7 doelstellingen: een veilige schoolomgeving en schoolroutes, theoretisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, communicatie met de ouders over verkeersveiligheid, aanmoedigen dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen, waar nodig gerichte handhaving en een goed vastgelegde aanpak.

Juryrapport

Bij de toekenning van het label aan OBS Giessen-Oudekerk noemde de jury het feit dat de school veel hulp krijgt van ouders bij het geven van de praktische verkeerslessen. Ook waardeerde de jury de betrokkenheid van de school en ouders voor een veilige schoolomgeving, met name bij de op stapel staande nieuwbouw in 2022.