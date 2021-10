Dameskoor Con Discrezione uit Arkel gaat weer oefenen

ARKEL • Na een corona-onderbreking van anderhalf jaar is dameskoor Con Discrezione sinds september weer gestart met de wekelijkse repetities.

“Vrolijke gezichten kwamen de Lingehof binnen, iedereen was weer superblij om weer te komen zingen”, aldus bestuurslid Ingrid Uildriks van Con Discrezione.

Dames in de regio die zich op maandagmiddag vervelen, kunnen naar De Lingehof in Arkel komen. De repetities zijn telkens van 13.30 tot 15.00 uur. Ingrid: “Onze geweldige dirigente Marilou Krouwel zal het wonder boven wonder weer voor elkaar krijgen onze verroeste stembanden op orde te brengen. Ze stoomt ons klaar voor ons uitgestelde 40-jarig jubileumconcert, wat volgend jaar gehouden zal worden.”

Con Discrezione zingt een heel gezellig en gevarieerd repertoire, bestaande uit hedendaagse muziek, zoals Arcade van Duncan Laurence en The Rivers of Babylon en alles wat daar tussen zit. Ingrid: “Zingen is goed voor ons brein en de sociale contacten en... iedereen kan zingen.”

Voor meer informatie: 0183-561379 of 06-10230397.